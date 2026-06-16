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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برعاية وزير التعليم العالي.. إطلاق مسابقة “SensorX Challenge 2026” لابتكار المستشعرات الذكية لطلاب الجامعات والمعاهد

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، إطلاق مسابقة SensorX Challenge 2026، أول مسابقة وطنية لابتكار المستشعرات الذكية، والتي تستهدف طلاب الجامعات والمعاهد المصرية؛ لدعم تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات وشركات ناشئة ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.

إطلاق مسابقة “SensorX Challenge 2026” لابتكار المستشعرات

وأكد د.تامر حمودة، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن المسابقة تستهدف دعم الابتكار داخل الجامعات والمعاهد المصرية، وتمكين الطلاب من تطوير حلول تكنولوجية ذكية للتحديات الواقعية، مع توفير الدعم والاحتضان للأفكار الواعدة وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق، بما يعزز ربط البحث العلمي بالصناعة، ويدعم بناء جيل من المبتكرين ورواد الأعمال وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف "حمودة" أن المسابقات التي ينظمها الصندوق تمثل منصة لاكتشاف المبدعين والمبتكرين، وتوفير مختلف أوجه الدعم لهم بعد انتهاء المنافسات، بما يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قابلة للتطبيق عبر تأسيس شركات ناشئة تدعم اقتصاد المعرفة.

كما أشار د.كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن المسابقة تعد منصة لاكتشاف المبتكرين من طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، ودعم تحويل أفكارهم إلى مشروعات تطبيقية تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل.

وأوضحت د.غادة خضري، مدير المسابقة بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن المسابقة تغطي عددًا من القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية، وتشمل (البيئة والاستدامة، والصحة والطب الحيوي، والزراعة الذكية، والبنية التحتية والإنشاءات، والنقل والمواصلات، والصناعة والتصنيع، والطاقة والمرافق، والمباني والمدن الذكية، والموارد المائية والبحرية، إلى جانب الروبوتات والأجهزة الذكية)، بما يتيح للمشاركين تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات التنمية في مختلف المجالات.

وتتجاوز قيمة الجوائز والدعم المقدم في المسابقة 250 ألف جنيه، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف جنيه وتمويل للمشروع داخل حاضنة أعمال، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 75 ألف جنيه ودعم لتطوير المشروع واحتضانه، ويحصل الفائز بالمركز الثالث على 50 ألف جنيه وحاضنة أعمال وشهادة تكريم، كما تشمل المسابقة جوائز خاصة بقيمة 20 ألف جنيه لأفضل تأثير اجتماعي، و20 ألف جنيه لأفضل نموذج أولي، بالإضافة إلى جائزة لأفضل مشروع بيئي.

ويستمر استقبال الأفكار والمشروعات المشاركة حتى 1 أغسطس 2026، على أن يتم إعلان القائمة القصيرة للمشروعات المتأهلة في 16 أغسطس 2026، بينما تقام التصفيات النهائية وإعلان الفائزين في 1 سبتمبر 2026. وتتاح المشاركة لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية بمختلف أنواعها (الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية)، بالإضافة إلى طلاب الدراسات العليا.

ويمكن التسجيل في المسابقة عبر الموقع الإلكتروني www.isf.gov.eg  من خلال الضغط على (Apply)، أو عبر رابط التقديم المباشر https://submission.isf.gov.eg/ مع ضرورة استكمال خطوات التسجيل باستخدام جهاز لابتوب أو حاسوب شخصي (PC)  لضمان سهولة ودقة إدخال البيانات.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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