وزير التعليم العالي يهنئ الدكتور محمد لطفي لتسلمه وسام الإمبراطورية البريطانية

تقدم الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة إلى الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بمناسبة حصوله على وسام الإمبراطورية البريطانية من رتبة عضو (MBE)، والذي تسلمه خلال مراسم ملكية رسمية أُقيمت بقصر وندسور في إنجلترا، تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم تطوير التعليم وتعزيز التعاون الأكاديمي بين المملكة المتحدة ومصر.

وتسلّم الدكتور محمد لطفي الوسام خلال مراسم ملكية رسمية أُقيمت بقصر وندسور، حيث منحته الأميرة آن (الأميرة الملكية) الوسام نيابةً عن جلالة الملك تشارلز الثالث.

وأكد الوزير أن هذا التكريم الدولي يعكس المكانة المتميزة للكفاءات المصرية وقدرتها على تحقيق إنجازات تحظى بتقدير عالمي، مشيرًا إلى أن حصول الدكتور محمد لطفي على هذا الوسام الرفيع لا يُعد إنجازًا شخصيًا فحسب، بل يمثل أيضًا تقديرًا لمؤسسات التعليم العالي المصرية وما تزخر به من قيادات أكاديمية نابهة أسهمت في تطوير منظومة التعليم وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، بما يعكس المكانة المتنامية للتعليم العالي المصري على الساحة العالمية.