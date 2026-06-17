التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة بالإسكندرية

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة بالإسكندرية.

3 عمداء جدد لكليات طب الأسنان والعلوم والسياحة

شملت هذه القرارات تعيين كل من:

• الدكتور محمد معتز محمود خميس عبدالرازق، عميدًا لكلية طب الأسنان، جامعة الإسكندرية.

• الدكتور محمد عصام فايز عوض خليل حجر، عميدًا لكلية العلوم، جامعة الإسكندرية.

• الدكتورة هبة محمود سعد عبدالنبي، عميدًا لكلية السياحة والفنادق، جامعة الإسكندرية.

وهنأ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، الأساتذة الذين صدرت لهم قرارات جمهورية بتعيينهم عمداء لكليات الجامعة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومواصلة مسيرة العمل والإنجاز والارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية بكلياتهم، بما يسهم في تحقيق أهداف جامعة الإسكندرية وترسيخ مكانتها كواحدة من المؤسسات الأكاديمية الرائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

