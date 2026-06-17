فانس: الاتفاق يضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي وإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في تصريحات لشبكة CBS، أن الاتفاق المطروح مع إيران يحقق هدفين رئيسيين للولايات المتحدة وحلفائها، يتمثلان في ضمان عدم تمكن طهران من امتلاك سلاح نووي، والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.





وأشار فانس إلى أن منع إيران من تطوير قدرات نووية عسكرية يمثل أولوية استراتيجية لواشنطن، مؤكداً أن الاتفاق يوفر الضمانات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

كما شدد على أهمية بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة السفن التجارية وناقلات الطاقة، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار الأسواق العالمية وأمن الطاقة.





وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاهتمام الدولي بمستقبل البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في منطقة الخليج



