إشادة عربية بدعم السلطان هيثم بن طارق وتمكين المرأة العُمانية

أشاد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان، حفظه الله، والقاضية بتخصيص (11) مقعدًا إضافيًا للمرأة العُمانية في مجلس الشورى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة تمكين المرأة العُمانية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية وصنع القرار.

دعم وتمكين المرأة العمانية سياسيا

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه المبادرة تجسد الرؤية الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق وحرصه المستمر على تعزيز دور المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية، وترسيخ مبادئ المشاركة والتوازن وتكافؤ الفرص في المؤسسات التشريعية، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان المستقبلية.

وثمّن "اليماحي" ما حققته المرأة العُمانية من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، بفضل الدعم والرعاية التي تحظى بها من القيادة الحكيمة في سلطنة عُمان، متمنيًا لها مزيدًا من التقدم والنجاح في أداء دورها الوطني والمجتمعي، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار في السلطنة.