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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البرلمان العربي: الاعتداءات الإيرانية على بعض الدول العربية تصعيد غير مسبوق وانتهاك لقواعد القانون الدولي

رئيس البرلمان العربي: الاعتداءات الإيرانية ضد بعض الدول العربية تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي
رئيس البرلمان العربي: الاعتداءات الإيرانية ضد بعض الدول العربية تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي
أ ش أ

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن ما شهدته المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة من اعتداءات إيرانية سافرة استهدفت عددًا من الدول العربية، وما صاحبها من تهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية، يمثل تصعيدًا غير مسبوق وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي أمام الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد عن بعد برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان "رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارًا واستدامة".

وشدد اليماحي على أن إصرار النظام الإيراني على تكرار هذه الاعتداءات يكشف عن نهج عدواني يتعارض مع مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، كما يعكس استخفافًا بالقانون الدولي، ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد "اليماحي" رفض وإدانة البرلمان العربي لهذه الاعتداءات الغاشمة، مؤكدًا أن أمن الدول العربية كلٌ لا يتجزأ، وأن المساس بأمن أي دولة عربية أو استقرارها أو سيادتها هو مساس بالأمن القومي العربي بأسره، كما أكد دعم البرلمان العربي الكامل للدول العربية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وتطرق "اليماحي" في كلمته إلى التطورات الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية قائلًا "إن التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجه منطقتنا لا ينبغي أن تصرف أنظارنا عن قضيتنا الأولى المركزية، القضية الفلسطينية.. فما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات متواصلة في قطاع غزة، وتصعيد خطير في الضفة الغربية، ومحاولات ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس المحتلة، يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يضع حدًا لهذه الانتهاكات، ويضمن حماية الشعب الفلسطيني، ووقف جميع الإجراءات الرامية إلى تصفية قضيته العادلة، أو فرض واقع جديد بالقوة".

رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي اعتداءات إيرانية ميثاق الأمم المتحدة مبادئ حسن الجوار

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