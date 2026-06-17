اجتماع عربي مع الأونروا لبحث تحديات الوكالة واستمرار خدماتها

عقد وفد جامعة الدول العربية ووفود الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين اجتماعًا مع القائم بأعمال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وذلك على هامش الاجتماع التنسيقي العربي بين الدول العربية المضيفة وجامعة الدول العربية لاجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا، الذي استضافته دائرة الشؤون الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمّان يوم 16 يونيو 2026.

ترأس وفد جامعة الدول العربية السفير الدكتور فائد مصطفى، وضم الدكتور محمد الشافعي مدير إدارة شؤون فلسطين، وعمرو عبد المنعم مسؤول ملف اللاجئين الفلسطينيين والأونروا، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجه الوكالة.

تحديات تواجه عمل الأونروا

وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بعمل الأونروا وبرامجها الإغاثية والخدمية في مناطق عملياتها الخمس، في ظل الأزمات الإنسانية والمالية المتفاقمة التي تواجهها، ولا سيما في قطاع غزة، إلى جانب التحديات المرتبطة باستمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وأكد ممثلو جامعة الدول العربية والدول المضيفة خلال الاجتماع أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الأونروا باعتبارها الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، والمسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية لهم إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما شدد المشاركون على ضرورة توفير الدعم السياسي والمالي المستدام للوكالة بما يمكنها من الوفاء بولايتها ومهامها، مؤكدين أهمية استمرار الأونروا في أداء مسؤولياتها رغم التحديات القائمة.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز الجهود المشتركة لحشد الدعم الدولي اللازم للوكالة، بما يضمن استمرارية خدماتها وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وصون كرامتهم الإنسانية.