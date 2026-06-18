التعليم العالي: ارتفاع معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق نسب إنجاز بلغت 86.5% خلال 2025/2026

في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الاستجابة للشكاوى والالتماسات، واصلت الوزارة جهودها من خلال منظومة عمل متكاملة تعتمد على تنوع قنوات تلقي الطلبات وسرعة التعامل معها.

وخلال الفترة من 1/7/2025 حتى 17/6/2026، بلغ إجمالي الشكاوى والالتماسات الواردة إلى الوزارة (10613) شكوى والتماسًا عبر مختلف القنوات، تم الانتهاء من (9183) منها بنسبة إنجاز بلغت (86.5%)، وجارٍ استكمال التعامل مع باقي الطلبات.

وتفصيلاً، تلقت الوزارة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (6016) شكوى والتماسًا، تم الانتهاء من (5619) منها بنسبة إنجاز بلغت (93%)، بينما جارٍ التعامل مع (397) شكوى.

كما بلغ عدد الشكاوى الواردة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة لخدمة المواطنين (3219) شكوى والتماسًا، تم الانتهاء من (2840) منها بنسبة (88%)، وجارٍ استكمال (379) شكوى.

وفيما يتعلق بالطلبات الورقية، فقد بلغ عددها (732) طلبًا، تم الانتهاء من (624) طلبًا بنسبة (85%)، وجارٍ متابعة (108) طلبات.

كما تعامل مركز اتصال التعليم العالي مع (646) شكوى، وتم الانتهاء منها بنسبة إنجاز (100%)، بما يعكس كفاءة وسرعة الاستجابة عبر هذا المسار.

وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير آليات تلقي ودراسة الشكاوى والالتماسات عبر مختلف القنوات، بما يضمن رفع كفاءة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مبادئ الشفافية وجودة الأداء المؤسسي.

جدير بالذكر أن استقبال الشكاوى والطلبات المختلفة تتم عبر قنوات التواصل الآتية:

- المقر الرئيسي للإدارة العامة لخدمة المواطنين (97 شارع الجمهورية، القاهرة)، تليفون: (0227945072) – فاكس: (0227923517)

- البريد الإلكتروني: [email protected] .

- الخط الساخن لمنظومة الشكاوي التابعة لمجلس الوزراء: 16528.

- ⁠الصفحة الرسمية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لأمانة مجلس الوزراء على فيسبوك:

https://www.facebook.com/shakwa.egypt/

- المنصات الرقمية مثل (بوابة الشكاوى الحكومية (https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx)

- العنوان عبر خرائط جوجل https://maps.app.goo.gl/ASdJLfm4Hj95R19dA