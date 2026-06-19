تعاون دولي وتطوير مستمر لدعم الجامعات.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة التعليم العالي والبحث العلمي

كثفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها خلال الأسبوع الماضي، عبر عدد من اللقاءات والاجتماعات التي استهدفت تطوير منظومة التعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي، ودعم الشراكات الدولية.

قام الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة وادي العلوم والتكنولوجيا بجامعة باريس-ساكلاي (Paris-Saclay Innovation Ecosystem)، أحد أبرز النماذج العالمية في ربط الجامعات بالصناعة وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية وتنموية، وخلال الزيارة، عقد الوزير سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الجامعة ومسؤولي منظومة الابتكار وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين المصري والفرنسي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع التركيز على تعزيز الشراكات بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الصناعي، وتطوير آليات تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وخدمات وشركات تكنولوجية قادرة على المنافسة.

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات معرض Viva Technology 2026، أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، وذلك بمشاركة واسعة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية والشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، واستهل الوزير مشاركته بلقاء مع مسؤولي مبادرة La French Tech، حيث اطلع الوزير على التجربة الفرنسية في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في إطار رؤية فرنسا 2030، وآليات تطوير البيئات الداعمة للشركات الناشئة ومناطق التكنولوجيا (Tech Parks)، وبرامج التمويل والنمو والتوسع للمشروعات الابتكارية. كما ناقش قنصوة مع الجانب الفرنسي فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا، كما عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقاءات مع عدد من المستثمرين الدوليين العاملين في السوق المصرية، الذين أشادوا بالتطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار في مصر، وما توفره من فرص واعدة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة.

أعلن تصنيف "U.S. News "، نتائجه لأفضل الجامعات للعام 2026 /2027، حيث حققت الجامعات المصرية تقدمًا نوعيًا على مستوى عدد الجامعات المصنفة، وترتيبها العالمي، ومستوى الأداء البحثي، وذلك بإدراج 29 جامعة مصرية في نتائج التصنيف لهذا العام، وتظهر نتائج التصنيف لهذا العام توسعًا واضحًا ومستدامًا في نتائج الجامعات المصرية، حيث حققت تقدمًا متواصلًا خلال الفترة من العام (2021/2022 إلى نتائج العام 2027/2026)، وانتقلت من مجرد التواجد المؤسسي إلى حضور أوسع وأكثر تنافسية، كما بات التواجد المصري داخل التصنيف يضم جامعات تمثل مختلف روافد منظومة التعليم العالي، فضلًا عن تحسن ترتيب عدد من الجامعات المصرية داخل التصنيف بتحقيقها مراكز متقدمة مقارنة بالأعوام الماضية، وأوضح الدكتور/ عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تضع ملف "الدبلوماسية التعليمية" وتعزيز أبعاد التعاون الدولي على رأس أولوياتها، الأمر الذي يسهم في تدويل التعليم العالي المصري، والارتقاء بجودة مخرجاته لتبلغ مستويات التنافسية العالمية.

أعلن تصنيف QS World University Rankings نتائجه للنسخة العامة لعام 2027، والتي أظهرت إدراج 18 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ مصرية ضمن الجامعات المصنفة عالميًا، وثمن الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي النتائج التي حققتها الجامعات المصرية في التصنيف، لافتًا إلى أهمية مواصلة العمل المؤسسي المنظم على ملفات التصنيفات الدولية، من خلال دعم النشر العلمي عالي الجودة، وزيادة التأثير البحثي والاستشهادات العلمية، وتعزيز السمعة الأكاديمية عالميًا، وتوسيع شبكات التعاون البحثي الدولي، وتطوير مؤشرات التوظيف، واستقطاب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين، فضلًا عن توثيق جهود الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وفق المعايير الدولية.

افتتح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من المشروعات والوحدات الطبية بالمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، حيث افتتح الجانبان وحدة زرع النخاع "حسام كامل" ، ووحدة أمراض الدم بالمبنى الجنوبي للمعهد، كما تم افتتاح مجمع العيادات الخارجية والخدمات الطبية عقب استكمال أعمال تطويره وتجهيزه، حيث يضم مجموعة متكاملة من العيادات التخصصية الدقيقة تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - جراحة الأورام، وأورام الدم، والأورام الصلبة للبالغين والأطفال، والعلاج الإشعاعي، وعلاج الألم، وطب الأسنان، ورسم القلب والإيكو، والتغذية العلاجية، والكشف المبكر، والتخدير، والدعم النفسي، وتستقبل هذه العيادات نحو 1500 مريض يوميًا.

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جلسة موسعة مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة يتطلب تسريع وتيرة التكامل بين القطاع الصناعي ومنظومة البحث العلمي، إلى جانب تعزيز جسور الثقة والتعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ عدد من المبادرات لتحقيق هذا الهدف، الجلسة شهدت الإعلان عن نتائج النسخة الثانية من مبادرة "قصري" والتي انطلقت تحت عنوان "ابتكر"؛ وهي مبادرة مخصصة لشباب الباحثين، واشترطت أن تكون المشروعات المقدمة ذات طبيعة بينية وتستجيب للأولويات الإستراتيجية للدولة.

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة؛ لمتابعة مستجدات إنشاء جامعة البحر المتوسط بمدينة الإسكندرية، وذلك بحضور ممثلين عن مجلس الأمناء والشركة المنفذة للجامعة، وأكد الوزير أن التوسع في منظومة التعليم العالي يأتي في إطار خطة الدولة لجعل مصر قبلة تعليمية رائدة بالمنطقة، مشددًا على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والابتكار، وتطوير المناهج الدراسية بما يواكب المتغيرات التكنولوجية واحتياجات التنمية، وإعداد خريج يمتلك المهارات والجدارات المطلوبة لسوق العمل، مع تعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات ذات السمعة العالمية.