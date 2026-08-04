قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعضاء مجلس السلام يجتمعون لبحث تنفيذ خطة غزة في واشنطن
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل منزل بعزبة شكشوك بالدقهلية
لا يرسل صورا أو فيديو.. عطل فني يضرب واتساب
حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات
إيران: ألغينا هجوما على 3 أهداف بأوكرانيا بعد اعتذار كييف
صلاة الحاجة في جوف الليل.. أفضل وقت لقضاء الحوائج والدعاء المستجاب فيها
انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2026
بن رمضان يصل إلى الدوحة خلال ساعات للانضمام إلى الشمال القطري
خبير: إيران تراوغ في التعامل مع رغبة ترامب بإبرام اتفاق سريع
تعديلات بالمناهج الأزهرية.. إضافة التجويد والفرنسية للابتدائي واستبدال الأحياء بالتاريخ للثانوي
التاريخ يعيد نفسه في الرباط.. ركلتا جزاء ضائعتان للمغرب أمام السنغال
لجنة من الزمالك تتوجه لاستلام أرض الفرع الجديد بمدينة 6 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خلال مؤتمر المصريين بالخارج.. برلمانية تطرح حزمة مبادرات لتلبية تطلعات المغتربين

النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج
النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج
محمد الشعراوي

أكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المصريين بالخارج ليسوا بعيدين عن وطنهم، بل يمثلون جزءًا أصيلًا من نجاحه ومستقبله.

جاء ذلك خلال كلمتها في النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي عُقد برعاية ومشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبحضور عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة.

وفي مستهل كلمتها، توجهت النائبة بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للمصريين بالخارج، كما وجهت الشكر إلى وزارة الخارجية على تنظيم هذا المؤتمر الحيوي، معربةً عن امتنانها لحزب حماة الوطن على ثقته الغالية بتكليفها بتمثيل المصريين بالخارج بصفتها أصغر عضوة في مجلس النواب.

 حلقة وصل 

وأوضحت النائبة سجى هندي أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تحرص دائمًا على أن تكون حلقة وصل حقيقية بين أبناء مصر في الخارج والجهات التنفيذية، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على متابعة الاستجابة لاحتياجات المصريين بالخارج، ونقل تطلعاتهم، وتعزيز قنوات التواصل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، والاستماع المباشر إلى التحديات التي تواجه الجاليات المصرية بالخارج، والتعاون مع الحكومة لإيجاد حلول عملية لها.

واستعرضت النائبة عددًا من الملفات ذات الأولوية التي تحظى باهتمام المصريين بالخارج، وفي مقدمتها ضرورة تسريع وتبسيط الإجراءات، واستكمال منظومة التحول الرقمي بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة، إلى جانب تيسير إجراءات معادلة الشهادات والتنسيق الجامعي لأبناء المصريين بالخارج عند عودتهم إلى مصر.

تيسيرات أكبر تشجع على الاستثمار

كما أكدت ضرورة توفير معلومات أكثر وضوحًا وتيسيرات أكبر تشجع على الاستثمار، ودعم استخدام التكنولوجيا المالية لتسهيل الإجراءات، إلى جانب توفير مظلة تأمينية أفضل للعاملين بالخارج، خاصة في حالات الطوارئ والأزمات الصحية.

وشددت النائبة على أن الدور الحقيقي للبرلمان لا يقتصر على رصد التحديات، بل يمتد إلى تطوير التشريعات وطرح الحلول التي تدعم أبناء الوطن في الخارج. ومن هذا المنطلق، تقدمت بعدد من المقترحات لإدراجها ضمن توصيات المؤتمر، من بينها تعزيز المبادرات الحالية وإطلاق مبادرات جديدة تلبي احتياجات المصريين بالخارج، ومنها مبادرة للتمويل العقاري بالعملات الأجنبية تتيح سداد الأقساط وتملك وحدات سكنية في مصر، بما يدعم الاقتصاد وقطاع الاستثمار العقاري، فضلًا عن زيادة نسبة قبول أبناء المصريين بالخارج بالجامعات الحكومية، والسماح لهم بالالتحاق بها بالمجموع نفسه للثانوية العامة المصرية مقابل رسوم دراسية تحددها كل جامعة.

 إطلاق خريطة استثمارية

وأضافت أيضًا ضرورة إطلاق خريطة استثمارية مخصصة للمصريين بالخارج تضم مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبرى، مزودة بحوافز وتيسيرات تشجعهم على استثمار مدخراتهم وتوظيف خبراتهم، مع الإسراع في دعم استخدام التكنولوجيا المالية لتسهيل التحويلات والخدمات البنكية، وإتاحة تحديث بيانات الحسابات إلكترونيًا بسهولة وأمان دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

كما دعت إلى التوسع في المبادرات القنصلية لتيسير استخراج المستندات الرسمية والحصول على الخدمات القنصلية بسرعة وكفاءة، والتوسع في المبادرات الموجهة لأبناء الجيلين الثاني والثالث لتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية، مع تقديم برامج للدعم النفسي والاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج مجلس النواب سجى هندي لجنة العلاقات الخارجية مؤتمر المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

وزير التربية والتعليم

بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة

جنازة القتلى في إثيوبيا

زلزال في إثيوبيا.. مقتل 14 شخصا بعد انهيار أرضي بإقليم أمهرة

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

العاطل

ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه

أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة

افصل الكهرباء فورًا .. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم الدعاء على الظالم في الصلاة.. ما حكم بيع الدين لغير المدين؟.. وهل تعليق الصور الفوتوغرافية على الحائط حرام؟

وزارة الأوقاف

فتح باب التقدم لشغل وظائف الإدارة الإشرافية بمديريات أوقاف بورسعيد والسويس ودمياط

دولة التلاوة

الأوقاف: انطلاق التصفيات الشفوية لمشروع دولة التلاوة بـ 4 محافظات الأحد المقبل

بالصور

تراجع الخصومات يعكس انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية في ألمانيا

السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

أسعار هيونداي جيتز المستعملة في مصر

هيونداي جيتز
هيونداي جيتز
هيونداي جيتز

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ 3 مكونات.. حلوى صيفية منعشة في دقائق

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات

فيديو

زلزال

يارب استرها.. سيدة توثق لحظات الرعب داخل منزلها أثناء زلزال الفجر

محمد فهيم

محمد فهيم: المسرح بيتي الأول.. وأستعد لأعمال جديدة |فيديو

أحمد الحجار

أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو

فيلم كعكة الرئيس

عمان السينمائي | المستعمرة أفضل سيناريو .. وكعكة الرئيس جائزة لجنة التحكيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد