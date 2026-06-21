التعليم العالي: اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم تعزز حضورها الدولي خلال العام المالي 2026/2025

تجديد رئاسة مصر للمؤتمر العام للإيسيسكو

كرسيان جديدان لليونسكو في المياه العابرة للحدود والعمارة والعمران .. و10 مدن مصرية ضمن شبكة مدن التعلم

الجيزة مدينة مبدعة للفيلم.. وتسجيل مواقع تراثية مصرية جديدة على قائمة التراث في العالم الإسلامي

مشروعات جديدة لدعم الابتكار وتأهيل الشباب

في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز الاستفادة من التعاون الدولي وتكامل جهود التعليم والبحث العلمي والابتكار والثقافة مع أولويات التنمية، أسفرت جهود اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة خلال العام المالي 2025 / 2026 عن حصاد نوعي عزز مكانة مصر داخل منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والمشروعات ذات الأثر الوطني والدولي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة وبناء القدرات والابتكار.

وشهد العام 2025/ 2026 تنفيذ 56 نشاطًا وبرنامجًا وفعالية في مجالات التعليم والعلوم والثقافة وبناء القدرات والابتكار والاستدامة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والجامعات والمراكز البحثية والجهات الوطنية.

وجاء انتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو كأحد أبرز الإنجازات، ليصبح أول عربي وثاني إفريقي يتولى هذا المنصب.

وفي مجال كراسي اليونسكو، نجحت مصر في إنشاء كرسي اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود بالمركز القومي لبحوث المياه، إلى جانب إنشاء كرسي جديد في العمارة والعمران بالأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، فضلًا عن تفعيل كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه بجامعة الإسكندرية، بما يعزز دعم البحث العلمي والاستدامة.

كما انضمت القاهرة والمنصورة وشبين الكوم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، ليصبح إجمالي عدد المدن المصرية المنضمة إلى الشبكة 10 مدن، كما انضمت محافظة الجيزة إلى شبكة المدن المبدعة في مجال الفيلم.

وفي إطار التعاون مع الإيسيسكو، تم تجديد رئاسة مصر للمؤتمر العام للإيسيسكو، وإطلاق النسخة الثانية من مبادرة «كن مستعدًا» بهدف تأهيل مليون شاب وشابة بمهارات المستقبل، إلى جانب إطلاق مبادرة الكراسي البحثية العلمية بالتعاون مع الجامعات المصرية.

كما تم اختيار 33 مشروعًا مصريًا ضمن خطة الإيسيسكو 2026–2030، وتسجيل معبد دندرة والمنازل التاريخية بمدينة رشيد على قائمة التراث في العالم الإسلامي.

وعلى مستوى الألكسو، استضافت القاهرة أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة، والتي وافقت على مقترح مصر لإنشاء مركز لدعم المسار المهني وتأهيل الشباب العرب، إضافة إلى تنفيذ برامج لدعم الشركات الناشئة والابتكار والتحول الرقمي.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما حققته اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة من إنجازات يعكس رؤية الدولة في تعزيز حضورها الدولي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشروعات ترتبط بالابتكار وبناء القدرات ودعم البحث العلمي وصون التراث، بما يعزز تنافسية التعليم العالي ويدعم أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف والأمين العام للجنة الوطنية، أن هذه الجهود تعكس تطور دور اللجنة من التنسيق المؤسسي إلى تنفيذ مشروعات ذات أثر وطني ودولي.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ما تحقق من إنجازات يعكس تنامي الدور المصري داخل منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو، من خلال برامج ومبادرات تدعم الابتكار وبناء القدرات وصون التراث وتعزيز التعاون الدولي.