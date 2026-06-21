قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء أولى جلسات محاكمة 8 متهمات في قضية سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس داخل مدرسة خاصة
فضية وبرونزية لمصر في أول نهائيات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة و16 سنة بالإسماعيلية
مكاسب وتحذيرات أمام منتخب مصر في لقاء نيوزيلندا
خاص.. موقف الأهلي النهائي من عودة أكرم توفيق إلى التتش
18 قضية بـ الأرقام.. شكاوي الفيفا تهدد مسيرة الزمالك
اصطدام سيارة نقل بكوبري الرماية الجديد في الهرم | شاهد
امتحانات الثانوية العامة.. إصابة ملاحظ بحالة إغماء داخل لجنة في قنا
المنوفية تدفع بوسائل نقل إضافية لضمان وصول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان
مدرب تونس: لم نكن على مستوى كأس العالم.. واليابان عاقبتنا على أخطائنا
وداعا للذهاب إلى الحمام.. أول مرحاض روبوتي يأتي إليك أينما كنت
الصحة: القضاء على مرض الجذام بحلول 2030.. والأدوية بالمجان
تشكيل نيوزيلندا المتوقع أمام مصر في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم تعزز حضورها الدولي خلال العام المالي 2026/2025

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

تجديد رئاسة مصر للمؤتمر العام للإيسيسكو

كرسيان جديدان لليونسكو في المياه العابرة للحدود والعمارة والعمران .. و10 مدن مصرية ضمن شبكة مدن التعلم

الجيزة مدينة مبدعة للفيلم.. وتسجيل مواقع تراثية مصرية جديدة على قائمة التراث في العالم الإسلامي

مشروعات جديدة  لدعم الابتكار وتأهيل الشباب

في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز الاستفادة من التعاون الدولي وتكامل جهود التعليم والبحث العلمي والابتكار والثقافة مع أولويات التنمية، أسفرت جهود اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة خلال العام المالي 2025 / 2026 عن حصاد نوعي عزز مكانة مصر داخل منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والمشروعات ذات الأثر الوطني والدولي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة وبناء القدرات والابتكار.

وشهد العام  2025/ 2026 تنفيذ 56 نشاطًا وبرنامجًا وفعالية في مجالات التعليم والعلوم والثقافة وبناء القدرات والابتكار والاستدامة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والجامعات والمراكز البحثية والجهات الوطنية.

وجاء انتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو كأحد أبرز الإنجازات، ليصبح أول عربي وثاني إفريقي يتولى هذا المنصب.

وفي مجال كراسي اليونسكو، نجحت مصر في إنشاء كرسي اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود بالمركز القومي لبحوث المياه، إلى جانب إنشاء كرسي جديد في العمارة والعمران بالأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، فضلًا عن تفعيل كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه بجامعة الإسكندرية، بما يعزز دعم البحث العلمي والاستدامة.

كما انضمت القاهرة والمنصورة وشبين الكوم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، ليصبح إجمالي عدد المدن المصرية المنضمة إلى الشبكة 10 مدن، كما انضمت محافظة الجيزة إلى شبكة المدن المبدعة في مجال الفيلم.

وفي إطار التعاون مع الإيسيسكو، تم تجديد رئاسة مصر للمؤتمر العام للإيسيسكو، وإطلاق النسخة الثانية من مبادرة «كن مستعدًا» بهدف تأهيل مليون شاب وشابة بمهارات المستقبل، إلى جانب إطلاق مبادرة الكراسي البحثية العلمية بالتعاون مع الجامعات المصرية.

كما تم اختيار 33 مشروعًا مصريًا ضمن خطة الإيسيسكو 2026–2030، وتسجيل معبد دندرة والمنازل التاريخية بمدينة رشيد على قائمة التراث في العالم الإسلامي.

وعلى مستوى الألكسو، استضافت القاهرة أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة، والتي وافقت على مقترح مصر لإنشاء مركز لدعم المسار المهني وتأهيل الشباب العرب، إضافة إلى تنفيذ برامج لدعم الشركات الناشئة والابتكار والتحول الرقمي.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما حققته اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة من إنجازات يعكس رؤية الدولة في تعزيز حضورها الدولي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشروعات ترتبط بالابتكار وبناء القدرات ودعم البحث العلمي وصون التراث، بما يعزز تنافسية التعليم العالي ويدعم أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف والأمين العام للجنة الوطنية، أن هذه الجهود تعكس تطور دور اللجنة من التنسيق المؤسسي إلى تنفيذ مشروعات ذات أثر وطني ودولي.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ما تحقق من إنجازات يعكس تنامي الدور المصري داخل منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو، من خلال برامج ومبادرات تدعم الابتكار وبناء القدرات وصون التراث وتعزيز التعاون الدولي.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

أرض الزمالك الجديدة

ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

شبكة بريكس: كازاخستان تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي لترجمة لغة الإشارة

برج السرطان

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 21 يونيو 2026: انخفاض مستويات التوتر

الكمون

تحذير.. هؤلاء ممنوعون من «الكمون» ويدمر الكلى في هذه الحالة

بالصور

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورة تأهيلية لمرشحي 5 وزارات وجهات حكومية

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد