التعليم العالي: تطور ملحوظ في جهود دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات والمعاهد المصرية خلال العام المالي 2025/2026

▪︎ من الإتاحة إلى التمكين.. جهود متكاملة لبناء جامعة مصرية دامجة

▪︎ تطوير مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة ورفع كفاءة الكوادر الجامعية

▪︎ إطلاق برنامج “ابدع.. انطلق” لدعم الابتكار وريادة الأعمال

في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تستعرض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، وتعزيز بيئة جامعية دامجة تضمن تكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على ترسيخ مفهوم الجامعة الدامجة من خلال تطوير الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، ودعم مراكز الخدمة بالجامعات، وتوسيع تطبيقات الإتاحة والتحول الرقمي، وتعزيز برامج الابتكار وريادة الأعمال.

وشملت جهود الوزارة تنفيذ برامج وفعاليات توعوية وتدريبية، وتنظيم زيارات ميدانية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة إلى العاصمة الجديدة، إلى جانب إبراز النماذج الطلابية المتميزة والخدمات التي تقدمها مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة.

كما واصلت الوزارة توفير الأدلة الإرشادية وحملات التوعية الخاصة بالقبول والتنسيق، ودعم وتطوير مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة ورفع كفاءة العاملين بها لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفي إطار نشر الوعي المجتمعي، أطلق المركز القومي للبحوث سلسلة فيديوهات توعوية حول الأمراض الوراثية والكشف المبكر، تضمنت موضوعات خاصة باضطراب طيف التوحد.

وشهدت الجامعات المصرية تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية “تمكين” من خلال ندوات وورش عمل وأنشطة هدفت إلى تعزيز الدمج وتنمية قدرات الطلاب ذوي الإعاقة.

كما أطلقت الوزارة برنامج “ابدع.. انطلق” بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ووحدة تمكين، لتدريب الطلاب ذوي الإعاقة وتأهيلهم لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى دعم الابتكارات والحلول التكنولوجية التي تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

واختُتمت فعاليات النسخة الثانية من المبادرة الرئاسية “تمكين” بحفل ختامي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمعبد الأقصر، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والطلاب المشاركين.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، استمرار تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة، وتحقيق الدمج الكامل وتكافؤ الفرص داخل منظومة التعليم العالي.