قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاءات إعلامية قبل المران الختامي لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة نيوزيلندا
الرئيس السيسي: المتميزون ماينفعش يتسابوا.. لازم نشوفهم ونبني عليهم
امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة
أرقام مذهلة وسرعة هائلة.. صحف نيوزيلندا تتغنى بمحمد صلاح قبل مواجهة الفراعنة
تراجع أسعار الطماطم والبطاطس والخيار والفاصوليا الخضراء والكوسة والفلفل
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا
من العقوبات إلى عموتة.. كيف بدأ الأهلي أكبر عملية إعادة بناء بعد موسم الإخفاق؟
بقوة 5.8 ريختر.. زلزال يضرب جزيرة كريت باليونان
الرئيس السيسي: ندرس إيفاد الأئمة المتفوقين في بعثات خارجية وإعداد نماذج مشرفة للشباب
البابا تواضروس يفتتح أكبر ملتقى توظيف ويوجه رسالة أمل للشباب | صور
الرئيس السيسي: تأهيل الأئمة العشرة الأوائل بدراسات عليا أو بعثات بالخارج
الرئيس السيسي يوجه بدعم الأئمة المتميزين واستكمال الدراسات العليا للحاصلين على الماجستير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: تطور ملحوظ في جهود دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات والمعاهد المصرية خلال العام المالي 2025/2026

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

 

▪︎ من الإتاحة إلى التمكين.. جهود متكاملة لبناء جامعة مصرية دامجة

 ▪︎ تطوير مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة ورفع كفاءة الكوادر الجامعية

 ▪︎ إطلاق برنامج “ابدع.. انطلق” لدعم الابتكار وريادة الأعمال

في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تستعرض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، وتعزيز بيئة جامعية دامجة تضمن تكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على ترسيخ مفهوم الجامعة الدامجة من خلال تطوير الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، ودعم مراكز الخدمة بالجامعات، وتوسيع تطبيقات الإتاحة والتحول الرقمي، وتعزيز برامج الابتكار وريادة الأعمال.

وشملت جهود الوزارة تنفيذ برامج وفعاليات توعوية وتدريبية، وتنظيم زيارات ميدانية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة إلى العاصمة الجديدة، إلى جانب إبراز النماذج الطلابية المتميزة والخدمات التي تقدمها مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة.

كما واصلت الوزارة توفير الأدلة الإرشادية وحملات التوعية الخاصة بالقبول والتنسيق، ودعم وتطوير مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة ورفع كفاءة العاملين بها لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفي إطار نشر الوعي المجتمعي، أطلق المركز القومي للبحوث سلسلة فيديوهات توعوية حول الأمراض الوراثية والكشف المبكر، تضمنت موضوعات خاصة باضطراب طيف التوحد.

وشهدت الجامعات المصرية تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية “تمكين” من خلال ندوات وورش عمل وأنشطة هدفت إلى تعزيز الدمج وتنمية قدرات الطلاب ذوي الإعاقة.

كما أطلقت الوزارة برنامج “ابدع.. انطلق” بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ووحدة تمكين، لتدريب الطلاب ذوي الإعاقة وتأهيلهم لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى دعم الابتكارات والحلول التكنولوجية التي تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

واختُتمت فعاليات النسخة الثانية من المبادرة الرئاسية “تمكين” بحفل ختامي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمعبد الأقصر، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والطلاب المشاركين.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، استمرار تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة، وتحقيق الدمج الكامل وتكافؤ الفرص داخل منظومة التعليم العالي.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو؟.. خريطة العطلات الرسمية المتبقية في 2026

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

ترشيحاتنا

وزير الصناعة

إطلاق صندوقين استثماريين جديدين لدعم قطاع الصناعة ومنصة إلكترونية لإحياء المصانع المتعثرة

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع

وزير الاستثمار: استهداف فعال للاستثمارات التي تعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية

جانب من الحدث

"عيادة الأعمال" تطلق أولى جلساتها لدعم الشركات الناشئة ومعالجة التحديات التشغيلية

بالصور

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

فيديو

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد