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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يبحث مع مايكروسوفت تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع قيادات شركة مايكروسوفت مصر والشرق الأوسط، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور عبدالعزيز قنصوة عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية والتعاون المستمر مع شركة مايكروسوفت في دعم وتطوير منظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها وتجاربها الرائدة في مجالات التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي.

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ويأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل وتحديث الخدمات الحكومية والتعليمية بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة والتطورات المتلاحقة في التكنولوجيا الحديثة.

 أشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أهمية التوسع في الاستفادة من الحلول والتطبيقات الرقمية، وتوظيفها لدعم العملية التعليمية والبحثية والإدارية داخل مؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، ويعزز من قدرة الجامعات والمراكز البحثية على مواكبة متطلبات المستقبل.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة البرامج التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة للتعليم العالي المستقبلي تهدف إلى بناء نظام تعليمي وطني متكامل يدعم التعلم مدى الحياة، من خلال الاهتمام بالمسارات التعليمية المتميزة، ودعم مستمر للتوظيف وتنمية المهارات.

وتناول الاجتماع استعراض الرؤية المشتركة بين وزارة التعليم العالي ومايكروسوفت لبناء تجربة تعلم جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وربط التعليم الأكاديمي بمهارات ووظائف المستقبل، بما يدعم جهود التحول الرقمي وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم العالي.

كما استعرض الاجتماع تأثيرات الذكاء الاصطناعي على التعليم والمهارات واحتياجات ومتطلبات سوق العمل المستقبلي.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة دعم جهود تطوير البحث العلمي وتعزيز ارتباطه بالصناعة، بما يسهم في تعظيم أثره الاقتصادي والمجتمعي، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور ياسر رفعت مستشار الوزير للتخطيط والحوكمة وسياسات وتطبيقات البحث العلمي، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتورة وئام محمود المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي.

وحضر الاجتماع من جانب شركة مايكروسوفت، السيدة/ ميرنا عارف الرئيس التنفيذي لشركة ميكروسوفت بالشرق الأوسط وإفريقيا للأسواق الناشئة، والسيد/ محمد قاسم المدير العام لشركة ميكروسوفت مصر، والسيد/ عمرو المصري مدير قطاع التعليم بشركة ميكروسوفت مصر، والسيد/ فتحي عصام أخصائي حلول بيئة العمل الحديثة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والسيد/ ماجد عاقل مستشار قطاع التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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