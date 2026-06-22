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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

متانة وتصميم أنيق.. هونر تطلق جهاز لوحي رائد بهذه المواصفات

جهاز Xiaomi Pad 9
جهاز Xiaomi Pad 9
لمياء الياسين

تُشير التقارير إلى أن شركة شاومي تعمل على إطلاق سلسلة أجهزة لوحية رائدة تُدعى “شاومي باد 9”.

وتُرجّح التقارير الأولية أن تتضمن السلسلة طرازين، هما "باد 9" و"باد 9 برو". 

وفي تطور جديد، تمكّن المُسرّب كاسبر سكريبك من الوصول إلى شفرة نظام التشغيل "هايبر أو إس" وكشف بعض التفاصيل حول "باد 9".

 حجم بطارية جهاز Xiaomi Pad 9
 

كشف أحد المسربين، أن جهاز Xiaomi Pad 9 القياسي يحمل أرقام الطراز M656BA و26103RP65G و26103RP65I.

ويشير ترقيم "2610" إلى أن سلسلة Pad 9 قد تُطرح في أكتوبر من هذا العام.

وكشف سكرزيبك أيضًا، من خلال شفرة نظام التشغيل HyperOS، أن جهاز Pad 9 سيحتوي على بطارية بسعة 9720 مللي أمبير/ساعة.

و بالمقارنة، يحتوي جهاز Pad 8 على بطارية أصغر بسعة 9200 مللي أمبير/ساعة. ويُقال أيضًا أن الجهاز اللوحي قد يستخدم نفس معالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع الذي يُشغل الجيل السابق.
بحسب تقرير صدر في ديسمبر، سيحظى جهاز Pad 9 بإطلاق أوسع، لكن قد يغيب جهاز Pad 9 Pro عن سوق رئيسية،

جهاز Xiaomi Pad 9

مواصفات جهاز Xiaomi Pad 9

 ويُشاع أن نسخة Pro قد تأتي مزودة بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس وعلى الرغم من أن رقم طراز Pad 9 يشير إلى إطلاقه في أكتوبر، إلا أن هناك احتمالًا لإطلاقه في الصين في وقت أبكر. وللتذكير، تم الإعلان عن سلسلة Pad 8 بالتزامن مع سلسلة هواتف Xiaomi 17 الرائدة في سبتمبر 2025. وتشير الشائعات إلى أن عائلة Xiaomi 18 ستُطلق في سبتمبر في الصين. لذا، من المحتمل أن يتم الإعلان رسميًا عن سلسلة Pad 9 بالتزامن مع سلسلة Xiaomi 18.

شركة شاومي أجهزة لوحية جهاز Xiaomi Pad 9 جهاز Pad 9 معالج Snapdragon 8 باد 9 برو

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