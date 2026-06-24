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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

التوقيت هو كل شيء إليك أفضل الأوقات لشراء هاتف رائد بسعر لقطة!

أفضل الأوقات لشراء هاتف
أفضل الأوقات لشراء هاتف
لمياء الياسين

أفضل الأوقات لشراء هاتف رائد بخصم كبير هي فور إطلاق الطراز الجديد للاستفادة من تخفيضات أجهزة العام الماضي، أو خلال مواسم التخفيضات الكبرى مثل "الجمعة البيضاء" أو عروض الأعياد، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج الاستبدال التي تقدمها الشركات لتقليل التكلفة الإجمالية. 

 خصم على الموديلات السابقة

تعد أحد أفضل الأوقات لشراء هاتف ذكي رائد بعد إطلاق الطراز الجديد مباشرةً فقد تمتلك شركات الهواتف الذكية مثل Apple وSamsung وOnePlus وغيرها، جدولًا زمنيًا سنويًا لإصدار هواتفها الذكية.

وعندما يتم طرح أحدث طراز من الهواتف؛ عادةً ما تحصل أجهزة العام الماضي على تخفيض رسمي في الأسعار، مما يجعلها فرصة رائعة للمشترين للحصول على جهاز متميز ولكن بسعر أقل فإن شراء جهاز رائد من العام السابق؛ يعني أنك ستفتقد بعض الميزات الجديدة، ولكن لا يوجد فرق كبير عادة، فغالبًا ما تطرح العلامات التجارية ترقيات صغيرة، تشمل الأداء والكاميرا والبطارية وحتى بعض ميزات البرامج الجديدة.

 الشراء خلال فترة التخفيضات

يعد موسم الأعياد الذي يجلب معه مبيعات احتفالية، أحد أفضل الأوقات لشراء هاتف ذكي رائد والعثور على تخفيضات كبيرة في الأسعار، والعروض الحصرية على الهواتف الرائدة.

 برامج التبادل وصفقات

غالبًا ما تقدم العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية برامج مقايضة أو تبادل، ولا ينطبق هذا دائمًا على الإصدارات الجديدة، ولكن قد تصل هذه الإصدارات بعد بضعة أشهر من الإعلان عنها فعادةً ما تحصل الطرز القديمة على صفقات جذابة عند استبدال هاتفك القديم بهاتف جديد وهناك أيضًا صفقات جيدة من شركات الاتصالات، حيث تقدم الشركات صفقات ترويجية وخططًا جديدة.أهم استراتيجيات التوفير:

هاتف رائد مواسم التخفيضات برامج الاستبدال التكلفة الإجمالية التخفيضات الكبرى

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