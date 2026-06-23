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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تعلن قرب إطلاق هاتفها الجديد Galaxy M47 وتكشف عن مواصفاته

هاتف Galaxy M47 5G
هاتف Galaxy M47 5G
لمياء الياسين

أكدت سامسونج قرب وصول هاتف Galaxy M47 5G ، في 29 يونيو بالعديد من الميزات و إليكم المواصفات الرئيسية للجهاز.

المواصفات الرئيسية لهاتف سامسونج جالاكسي M47 5G

المواصفات الرئيسية لهاتف سامسونج جالاكسي M47 5G

من المتوقع أن يعمل هاتف Galaxy M47 5G بمعالج Snapdragon مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X وذاكرة تخزين UFS 3.1. وتُسوّق سامسونج الجهاز كخيارٍ مثالي للألعاب وتعدد المهام، مع وعدها أيضًا بستة أجيال من ترقيات نظام التشغيل Android وست سنوات من التحديثات الأمنية.
سيأتي هاتف Galaxy M47 5G بشاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. وتؤكد سامسونج أن الشاشة مصممة لتقديم صور فائقة الوضوح وتصفح سلس، مع الحفاظ على وضوحها حتى في ظروف الإضاءة الخارجية الساطعة. وهي مزودة بحماية Corning Gorilla Glass Victus+، التي تتميز بمقاومة للخدش أفضل بأربع مرات من الزجاج الواقي التقليدي.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي M47 5G


سيدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 45 واط، ويتضمن ميزة الشحن المباشر التي تُتيح توجيه الطاقة مباشرةً إلى الهاتف أثناء جلسات اللعب للمساعدة في تقليل توليد الحرارة وإجهاد البطارية. ولم تُعلن سامسونج بعد عن سعة بطارية الجهاز.
فيما يخص الكاميرا، أكدت سامسونج وجود كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل. كما سيدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K باستخدام كلتا الكاميرتين الأمامية والخلفية.

سيتوفر هاتف Galaxy M47 5G بلوني الأحمر الناري والأزرق المتوهج. ولا تتوفر معلومات عن سعره حالياً.

هاتف Galaxy M47 5G معالج Snapdragon ذاكرة تخزين نظام التشغيل Android شاشة Super AMOLED كاميرا رئيسية

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