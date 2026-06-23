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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عيوب برمجية وتجمد الشاشة بهواتف "Pixel" بعد تحديث "أندرويد 17"

Pixel
Pixel
احمد الشريف

واجهت شركة جوجل الأمريكية أزمة تشغيلية مباغتة عقب إرسال الحزم البرمجية الأولية لنظامها الأحدث.

 وسلط تقرير فني استقصائي نشره موقع "Notebookcheck" العالمي الضوء على تفاصيل العيوب الحادثة لعام 2026، مؤكداً أن تحديث "أندرويد 17" (Android 17) تسبب في حدوث مشكلات تجميد حادة (Freezing) وتوقف مفاجئ لعمليات التصفح واللمس (Scrolling Issues) على شاشات سلسلة هواتف "Pixel" الذكية، مما فجّر موجة من الشكاوى بين أوساط المستخدمين ومراجعي الهاردوير.

تفكيك الشفرات غير المستقرة  

تستهدف التقارير الفنية المنشورة رصد التناقض بين الابتكارات البرمجية ومستوى استقرار الأكواد في النسخ الجديدة؛ وتمنح الفحوصات الجارية لعام 2026 إشارات شبه مؤكدة بأن الخلل يكمن في عدم توافق المحرك الرسومي للنظام مع خوارزميات التحديث اللحظي لبكسلات الشاشة، مما يترتب عليه أتمتة توقف الاستجابة للمس صامتاً بنسبة عطل مؤقت بلغت 100% في بعض الجلسات، ويجبر المستخدمين على إعادة تشغيل الهواتف قسرياً لاستعادة التحكم بالواجهة.

أتمتة الفحص الحراري لحماية المعالجات 

تمنع جوجل تضرر القطع الفنية الداخلية للهواتف من خلال بدء فحص هندسي عاجل لجذور المشكلة عبر سيرفراتها السحابية؛ وحرص مهندسو الأنظمة على تتبع مستويات الطاقة للتأكد من أن تجمد الشاشة لا يتسبب في أتمتة رفع الأحمال الحسابية صامتاً وفي أجزاء من الثانية، مما يحمي اللوحة الأم وشريحة "Tensor" من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون خلايا البطارية كيميائياً وفنياً ضد النزيف الحراري الناتج عن تكرار التهنيج.

ارتباك ترقبي حاد يتابعها مجتمع المطورين  

تفتح الكواليس الصادمة للخلل البرمجي آفاقاً استهلاكية وتسويقية بالغة الأهمية يتابعها قطاع التجزئة ووكلاء التوزيع في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن رصد عيوب "أندرويد 17" يمثل جرس إنذار يتطلب تريثاً كاملاً من فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر قبل التسرع في تثبيت التحديثات الجديدة على هواتفهم الأساسية التي يديرون بها مشاريعهم الرقمية بالأسواق المحلية، تلافياً لتعطيل أعمالهم بسلاسة وبدون تعقيد.

جوجل Freezing Scrolling Issues

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