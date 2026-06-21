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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«جوجل» تقرّر رسمياً إيقاف إنتاج مكبرات الصوت الذكية «Nest Home Mini» و«Nest Audio»

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أوقفت شركة جوجل الأمريكية إنتاج وتصنيع اثنين من أشهر أجهزتها للمنزل الذكي، واضعةً نهاية رسمية لرحلة مكبرات الصوت الشهيرة "Nest Home Mini" و"Nest Audio".

وأكد تقرير تقني استقصائي نشره موقع "Engadget" العالمي اليوم، أن عملاق البحث أصدر توجيهات وجوبية للمصانع بوقف خطوط تجميع هذه الطرازات كلاسيكية الهيكل لعام 2026، تمهيداً لتسييل خطوطها الاستثمارية بالكامل صوب عتاد جديد مصقول وقادر على استيعاب النماذج العصبية المتقدمة ونظام "Gemini" الصوتي اللحظي.

تصفية عتاد المنظومات الصوتية الكلاسيكية والتحول نحو الحوسبة المنزلية فائقة الذكاء

تستهدف الاستراتيجية البرمجية والهندسية الجديدة لجوجل سحق الفجوة التشغيلية بين المساعدات الافتراضية القديمة وحزم الذكاء الاصطناعي التوليدي المعاصرة؛ وتمنح هذه الخطوة لعام 2026 قطاع الأجهزة المنزلية ميزة التخلص من الأجهزة ذات المعالجات المحدودة التي باتت عاجزة عن معالجة الأكواد والأوامر المعقدة محلياً بنسبة كفاءة تبلغ 100%، مما يمهد الطريق لولادة جيل جديد يعتمد كلياً على المزامنة السحابية الفورية والوكلاء الأذكياء لإدارة المنازل صامتاً وبأقل مجهود تشغيلي.

أتمتة الدعم الفني لحماية المستهلكين وصيانة استقرار الخلايا الإلكترونية

تمنع جوجل حدوث ارتباك مباغت لحاملي الأجهزة الحالية عبر تأكيدها استمرار إرسال التحديثات الحمائية الدورية لفترة زمنية مستدامة؛ وحرص مبرمجو الأكواد على ضبط خوارزميات صيانة بروتوكولية تتولى أتمتة معالجة الثغرات الأمنية في أجزاء من الثانية دون إجهاد الرقاقات الداخلية، مما يضمن حماية المكونات الفنية والقطع المغناطيسية لمكبرات الصوت من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون بروتوكولات الخصوصية وتشفير المراسلات الصوتية الشخصية للمستخدمين داخل بيوتهم.

انعكاسات تسويقية حادة يترقبها قطاع التجزئة وسوق الملحقات بمصر

تفتح الأنباء الرسمية بوقف تصنيع سلسلتي "Nest" آفاقاً استهلاكية واقتصادية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء التوزيع ومحلات الأجهزة الذكية في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن هذا القرار سيتسبب في شح تدريجي للقطع الأصلية وجفاف المعروض من هذه المكبرات بالسوق المصرية، مما يدفع المستهلكين والشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر إلى اقتناص النسخ المتاحة حالياً كخيارات اقتصادية روعة قبل اختفائها تماماً، أو الانتظار لتبني البدائل المحدثة لإدارة بيئات أعمالهم الرقمية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

يبرهن القرار الجريء لشركة جوجل بإحالة "Nest Home Mini" و"Nest Audio" إلى التقاعد لعام 2026 على أن حسم صدارة فضاء المنزل الذكي غادر فخخ المبيعات الرقمية الجافة ليرتكز في عمق صياغة عتاد مرن قادر على تسهيل وصيانة الوظائف البشرية المستمرة؛ ومع بدء سحب المنتجات من الرفوف العالمية، يستعد قطاع الملحقات الذكية لمنعطف أدائي جديد يثبت أن نضج الأنظمة الصوتية والتكامل مع الروبوتات المعاصرة هما خط الدفاع الأول لحفظ النفوذ الاستراتيجي لعملاق البحث عالمياً ومحلياً.

جوجل Nest Home Mini Nest Audio

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