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أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلق أندرويد 17 وWear OS 7 رسميا.. آبل تخطط لإطلاق AirPods بكاميرات وذكاء اصطناعي يقرأ ما حولك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلق أندرويد 17 وWear OS 7 رسميا.. آبل تخطط لإطلاق AirPods بكاميرات وذكاء اصطناعي يقرأ ما حولك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

روبلوكس تعلن عن تغييرات واسعة بعد اتهامات هزت المنصة
 


أعلنت منصة الألعاب الشهيرة روبلوكس Roblox، عن التوسع عالميا في إطلاق نوعي الحسابات الجديدين "Kids" و"Select"، وذلك ضمن جهودها لتعزيز إجراءات السلامة الرقمية وحماية الأطفال والمراهقين على المنصة.

بقدرات ذكاء اصطناعي غير مسبوقة.. جوجل تطلق أندرويد 17 وWear OS 7 رسميا


أعلنت شركة جوجل Google، عن الإطلاق الرسمي للإصدار النهائي من نظام التشغيل أندرويد 17، إلى جانب النسخة الجديدة من نظام الساعات الذكية Wear OS 7، في خطوة تعكس تركيز الشركة المتزايد على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أجهزتها وخدماتها.

هواوي تفاجئ السوق.. هاتف Pura X Max الجديد يحقق أرقاما غير مسبوقة


حققت شركة هواوي، بداية قوية مع هاتفها القابل للطي الجديد Pura X Max، حيث كشفت بيانات المبيعات الأولية عن إقبال لافت من المستهلكين، ما يعكس تنامي الاهتمام بالهواتف القابلة للطي عندما تقدم تصميما عمليا يلبي احتياجات الاستخدام اليومي.


وداعا للتصميم التقليدي.. طريقة تغيير ساعة شاشة القفل في آيفون

 

من أول الأشياء التي قد تلاحظها في نظام آيفون iOS 26 هي الواجهة الجديدة، التي تأتي بتأثيرات شفافة ونهج جديد لساعة شاشة القفل، حيث أصبحت قادرة على التكيف مع الخلفية بدلا من حجب عنصر مهمة.


قرار صادم من آبل.. خطوة جديدة قد تضعف ميزة “إخفاء البريد الإلكتروني”


تدرس شركة آبل Apple، تعديل إحدى ميزات الخصوصية لديها، والتي تتيح للمشتركين المدفوعين إخفاء عناوين بريدهم الإلكتروني الحقيقية عند إنشاء حسابات على الإنترنت، وهو ما قد يجعل من السهل على التطبيقات والمواقع حظر عمليات التسجيل المجهولة.


قرار صادم في الهند.. حظر غير مسبوق لتطبيق تيليجرام يثير جدلا واسعا

 

حظرت الهند مؤقتا تطبيق المراسلة تيليجرام Telegram، متهمة إياه بأنه استخدم في عمليات احتيال استهدفت مرشحين لامتحان القبول الوطني في كليات الطب، في قضية تأتي بعد فضيحة تسريب أوراق الامتحان الشهر الماضي والتي أدت إلى إلغاء نتائج ملايين الطلاب.


آبل تفاجئ العالم.. AirPods بكاميرات وذكاء اصطناعي يقرأ ما حولك

 

تعمل شركة آبل Apple، على تطوير سماعات AirPods مزودة بكاميرات مدمجة، يتوقع إطلاقها في أواخر عام 2027، بالتزامن مع هاتف آيفون بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاقه، بالإضافة إلى نسخة جديدة قابلة للطي من آيفون، وفقا لتقرير صادر عن “بلومبرج”.

تراجع صادم.. حصة ChatGPT تهبط إلى أقل من 50%


بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف على إطلاق ChatGPT، أصبحت مساعدات الذكاء الاصطناعي تستخدم من قبل ملايين الأشخاص حول العالم، فيما يشهد سوق هذه التقنيات منافسة متسارعة وتغيرات ملحوظة في حصص الشركات.

تحذير ناري من رئيس مايكروسوفت.. الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي


أعرب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، عن مخاوف جدية بشأن التأثير طويل المدى للذكاء الاصطناعي المتقدم على قطاع الأعمال، وذلك في مقال نشره عبر منصة “إكس”. 

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