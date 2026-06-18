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قرار صادم في الهند .. حظر غير مسبوق لتطبيق تيليجرام يثير جدلا واسعا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قرار صادم في الهند .. حظر غير مسبوق لتطبيق تيليجرام يثير جدلا واسعا

تيليجرام
تيليجرام
شيماء عبد المنعم

حظرت الهند مؤقتا تطبيق المراسلة تيليجرام Telegram، متهمة إياه بأنه استخدم في عمليات احتيال استهدفت مرشحين لامتحان القبول الوطني في كليات الطب، في قضية تأتي بعد فضيحة تسريب أوراق الامتحان الشهر الماضي والتي أدت إلى إلغاء نتائج ملايين الطلاب.

حظر غير مسبوق لتطبيق تيليجرام في الهند

قالت الهيئة الوطنية للاختبارات التابعة لوزارة التعليم الهندية، إن الحظر غير المسبوق جاء “ردا على الاستخدام المنظم للمنصة من قبل شبكات غش للاحتيال على المرشحين المتقدمين لإعادة امتحان القبول الوطني NEET 2026، المقرر عقده في 21 يونيو 2026”.

وكانت الحكومة الهندية قد ألغت في وقت سابق من الشهر الماضي امتحان القبول لطلاب البكالوريوس في كليات الطب، بعد فتح تحقيقات بشأن شبهات تسريب أسئلة الامتحان.

وقالت السلطات إن التطبيق استخدم عبر قنوات غير معلنة لعرض بيع الوصول إلى أوراق الامتحان، ما فجر موجة غضب واسعة في البلاد، خاصة بعد إلغاء نتائج أكثر من 2.3 مليون طالب، واندلاع احتجاجات في عدة مناطق، شارك فيها متظاهرون من بينهم مجموعة أطلقت على نفسها اسم “Cockroach Janta Party” للمطالبة باستقالة وزير التعليم دهرمندرا برادان.

ويستند قرار الحظر إلى قانون تكنولوجيا المعلومات الهندي، الذي يتيح للسلطات حجب التطبيقات في حال تعارضها مع “سيادة وسلامة الهند”.

حظر تطبيق تيليجرام في الهند

من جهته، انتقد مؤسس تيليجرام، بافيل دوروف، القرار قائلا إنه يعاقب أكثر من 150 مليون مستخدم عادي داخل الهند بدلا من استهداف المتورطين في تسريب الامتحانات، مضيفا أن الحظر “لم يوقف المشكلة، بل دفع عمليات التسريب للانتقال إلى تطبيقات أخرى”.

وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، كان التطبيق لا يزال متوقفا عن العمل داخل الهند.

كما انتقدت منظمات حقوقية القرار، حيث اعتبرته “ضربة لحرية التعبير” ولن يعالج جذور أزمة تسريب الامتحانات. 

وقالت مؤسسة “Internet Freedom Foundation” إن الخطوة “تعاقب المستخدمين العاديين بدلاً من معالجة المصدر الحقيقي للمشكلة”.

وفي المقابل، قالت الحكومة في بيان إنها تأسف للإزعاج الناتج عن القرار، مؤكدة أنه جاء كـ“خيار أخير” بعد فشل محاولات سابقة لإزالة المحتوى المخالف من المنصة.

ولم ترد شركات الاتصالات الهندية الكبرى على طلبات التعليق بشأن تنفيذ قرار الحجب، فيما أفادت مصادر بأن شركتي جوجل وآبل تلقتا أوامر مؤقتة لإزالة تطبيق تيليجرام من متاجر التطبيقات في الهند والامتثال لها.

الهند حظر تيليجرام حجب التطبيقات

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