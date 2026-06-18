تراجع صادم.. حصة ChatGPT تهبط إلى أقل من 50%

بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف على إطلاق ChatGPT، أصبحت مساعدات الذكاء الاصطناعي تستخدم من قبل ملايين الأشخاص حول العالم، فيما يشهد سوق هذه التقنيات منافسة متسارعة وتغيرات ملحوظة في حصص الشركات.

وبحسب تقرير “حالة الذكاء الاصطناعي لعام 2026” الصادر عن شركة التحليلات Sensor Tower، لا يزال ChatGPT التابع لشركة OpenAI هو المساعد الأكثر استخداما عالميا، لكنه فقد لأول مرة حصته السوقية التي كانت تتجاوز 50%، لتتراجع إلى 46.4% مع انتقال المستخدمين تدريجيا إلى منصات منافسة مثل Gemini من جوجل وClaude من أنثروبيك وجروك من xAI.

ورغم هذا التراجع النسبي، يواصل ChatGPT تسجيل نمو قوي، حيث أصبح أسرع تطبيق يصل إلى مليار مستخدم شهريا، بينما يقدر عدد مستخدميه النشطين أسبوعيا بنحو 900 مليون وفق بيانات سابقة.

ويصل إجمالي مستخدميه شهريا إلى أكثر من 1.1 مليار مستخدم، يليه Gemini بـ 662 مليون مستخدم، ثم Claude بـ 245 مليون مستخدم.

وأشار التقرير إلى أن حصة ChatGPT السوقية كانت تتجاوز 50% حتى يناير الماضي، قبل أن تتراجع بنهاية مايو، في حين ارتفعت حصة Gemini إلى 27.7% وClaude إلى 10.3%، بينما تبقى حصة مساعدات أخرى مثل Grok وPerplexity وDeepSeek وMeta AI أقل من 5%.

كما كشف التقرير عن تزايد استعداد المستخدمين للتنقل بين المساعدات المختلفة، حيث تؤثر عوامل متعددة على هذا السلوك، من بينها الثقة والسياسات المؤسسية.

حصة ChatGPT السوقية

وفي المقابل، يعزز تكامل Gemini داخل منظومة خدمات جوجل من نموه، بينما اكتسب Claude سمعة قوية في الاستخدامات الإنتاجية، واقترب من مستويات احتفاظ المستخدمين الخاصة بـChatGPT.

وتوقع التقرير أن يصل عدد تحميلات تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى نحو 2.3 مليار عملية تحميل في النصف الأول من عام 2026، مع إنفاق يتجاوز 4.2 مليار دولار، مقارنة بـ1.83 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025، ما يشير إلى انتقال القطاع تدريجيا من مرحلة النمو السريع إلى التركيز على تحقيق الأرباح، رغم استمرار ارتفاع الأرقام الإجمالية بوتيرة أبطأ.

وعلى المستوى الإقليمي، سجلت آسيا أول تراجع في معدلات التحميل بنسبة 3.3% خلال الربع الأول من 2026، مدفوعة بانخفاضات في الصين والهند، رغم استمرارها في الصدارة عالميا من حيث عدد التحميلات، في حين تتقدم أمريكا الشمالية وأوروبا من حيث الإنفاق داخل التطبيقات.

وفي الولايات المتحدة، يتجه المستخدمون بشكل متزايد نحو استخدام مساعدات الذكاء الاصطناعي في المهام الإنتاجية، مع ارتفاع الإنفاق على الميزات المدفوعة.

ويبرز Claude بشكل خاص، إذ تبلغ نسبة المشتركين المدفوعين فيه نحو 13%، وهي الأعلى في السوق، ما يجعله مؤشرا مهما للمستثمرين حول قدرة الشركات على بناء نماذج إيرادات مستدامة.

كما ارتفع الوقت الإجمالي الذي يقضيه المستخدمون على تطبيقات الذكاء الاصطناعي من 17.2 مليار ساعة في النصف الأول من 2025 إلى نحو 36 مليار ساعة في النصف الأول من 2026، مع سيطرة المساعدات الثلاثة الكبرى على 89% من هذا الاستخدام، في حين لا تزال فئات التطبيقات الأخرى مثل “المساعدين الافتراضيين” و“توليد المحتوى” مجزأة وتنافسية.

وفي جانب الإعلانات، بدأت OpenAI في اختبار الإعلانات داخل ChatGPT منذ فبراير، ووسعت تدريجيا نطاق عرضها، حيث أظهرت البيانات أن نحو 17% من المستخدمين اليوميين تعرضوا للإعلانات بحلول مايو، مع التركيز على قطاعات مثل البرمجيات والتجارة والترفيه.