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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

متفوقا على تيك توك وإنستجرام.. ChatGPT يسجل أسرع نمو في تاريخ التطبيقات

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

حقق تطبيق ChatGPT إنجازا جديدا بعدما تجاوز حاجز مليار مستخدم نشط شهريا خلال مايو 2026، ليصبح أسرع تطبيق في التاريخ يصل إلى هذا الرقم، متفوقا على تطبيقات شهيرة مثل تيك توك وإنستجرام ويوتيوب وخرائط جوجل.

وبحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز”، استنادا إلى بيانات شركة استخبارات الأسواق Sensor Tower، فإن التطبيق التابع لـ OpenAI تمكن من الوصول إلى هذا الرقم القياسي خلال فترة زمنية أقصر من جميع المنصات الرقمية الكبرى، منذ إطلاقه في عام 2023.

ويعكس هذا النمو المتسارع التحول الكبير الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث انتقلت تقنياته من نطاق الاستخدامات المتخصصة إلى أدوات يومية يعتمد عليها ملايين المستخدمين حول العالم. 

وللمقارنة، احتاج تطبيق تيك توك إلى نحو خمس سنوات للوصول إلى مليار مستخدم نشط شهريا، بينما استغرق إنستجرام قرابة ثماني سنوات لتحقيق الإنجاز نفسه.

ChatGPT 

منافسة متزايدة في سوق الذكاء الاصطناعي

ورغم هيمنة ChatGPT على سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فإن المنافسة تزداد قوة مع صعود تطبيق “كلود” التابع لشركة أنثروبيك، والذي وصل إلى 56 مليون مستخدم نشط شهريا، مسجلا نموا سنويا بنسبة 640%.

كما أظهرت البيانات أن بعض المستخدمين في الولايات المتحدة الذين قاموا بتثبيت تطبيق “كلود” خفضوا الوقت الذي يقضونه على ChatGPT بنسبة 5% بعد شهر واحد، ما يشير إلى تصاعد المنافسة داخل سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

سباق الإدراج في البورصة

يأتي هذا الإنجاز في وقت تستعد فيه OpenAI وأنثروبيك لخطوات مهمة نحو الإدراج العام في الأسواق المالية، وكانت أنثروبيك قد تقدمت بالفعل بطلب سري لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، فيما تشير التوقعات إلى أن OpenAI قد تعلن خططها للاكتتاب العام خلال الأسابيع المقبلة.

ويرى مراقبون أن تجاوز حاجز المليار مستخدم يعزز من مكانة OpenAI قبل واحدة من أكثر عمليات الطرح العام الأولي المرتقبة في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة.

الهند تقود طفرة استخدام ChatGPT Images 2.0

في سياق متصل، كشف “سام ألتمان” الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن المستخدمين في الهند أنشأوا أكثر من مليار صورة باستخدام ميزة ChatGPT Images 2.0 منذ إطلاقها في أبريل الماضي.

وأوضح ألتمان عبر منشور على منصة “إكس” أن الهند أصبحت أكبر سوق عالمي لاستخدام الأداة الجديدة، التي صممت لتنفيذ مهام توليد الصور المعقدة وإنتاج صور أكثر دقة وقابلية للاستخدام.

وأكدت OpenAI في وقت سابق أن نموذج الصور الجديد أصبح جزءا من الثقافة الرقمية في الهند، خاصة بين المستخدمين الشباب الذين يوظفونه في التعبير عن الهوية الشخصية وصناعة المحتوى الرقمي وسرد القصص عبر الإنترنت.

ChatGPT OpenAI تطبيقات الذكاء الاصطناعي

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