الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ثورة لمطوري البرمجيات.. "OpenAI" تدمج نظام "Codex Control" في تطبيق "ChatGPT" للهواتف الذكية

احمد الشريف

أعلنت شركة "OpenAI" العالمية عن إطلاق تحديث جوهري جديد لتطبيق الذكاء الاصطناعي الشهير "ChatGPT" على منصتي "آيفون" و"أندرويد"، يتضمن دمج ميزة البرمجة المتقدمة "Codex Control" مباشرة داخل الهواتف الذكية، في خطوة غير مسبوقة تتيح للمبرمجين والمطورين كتابة الأكواد البرمجية ومراجعتها بدقة فائقة من أي مكان دون الحاجة للحواسب المكتبية.

بيئة برمجية متكاملة داخل جيبك

تستهدف الشركة من خلال إدخال "Codex Control" تحويل الهواتف المحمولة إلى محطات برمجة مصغرة وقوية، حيث تقدم الميزة الجديدة واجهة مستخدم محسنة ومخصصة لكتابة الشيفرات البرمجية وتصحيحها (Debugging). 

ويتميز النظام بقدرته على التعرف التلقائي على أكثر من 20 لغة برمجة مختلفة مثل "Python" و"JavaScript" و"C++"، مع تقديم مقترحات ذكية لإكمال الأكواد وسد الثغرات الأمنية بناءً على سياق المشروع البرمجي.

أدوات تحكم مخصصة لهواتف آيفون وأندرويد

تعتمد الميزة المطورة على أدوات تحكم تفاعلية متوافقة مع شاشات اللمس للهواتف الذكية، مما يسهل عملية التنقل بين أسطر الأكواد الطويلة ومقارنتها.

وحرصت "OpenAI" على دمج لوحة مفاتيح برمجية مصغرة تظهر اختصارات الرموز والأقواس الشائعة، بالإضافة إلى دعم ميزة الإدخال الصوتي الذكي، والتي تمكن المطور من شرح الفكرة البرمجية شفهياً ليقوم "ChatGPT" بتحويلها فوراً إلى كود برمي منظم وخالٍ من الأخطاء.

تزامن سحابي فوري مع منصات التطوير

تتيح التقنية الجديدة للمستخدمين ربط حساباتهم البرمجية على منصات شهيرة مثل "GitHub" مباشرة عبر تطبيق الهاتف، مما يضمن مزامنة التعديلات والأكواد في الوقت الفعلي بشكل آمن تماماً. 

وسيسهم هذا التكامل السحابي في تمكين فرق العمل من مراجعة المشاريع البرمجية المشتركة أثناء التنقل، واستقبال تنبيهات ذكية حول جودة الأكواد، مما يرفع من معدلات الإنتاجية ويوفر الكثير من الوقت والجهد للمطورين حول العالم.

خاتمة

يمثل إدراج نظام "Codex Control" في تطبيق "ChatGPT" للهواتف نقلة نوعية في كيفية إدارة المشاريع البرمجية لعام 2026، حيث لم يعد التطبيق مجرد محرك للدردشة، بل أداة احترافية لا غنى عنها؛ ومع وصول هذا التحديث للمستخدمين في مصر والعالم العربي، سيصبح بإمكان جيل جديد من المطورين بناء تطبيقاتهم ومواقعهم مباشرة عبر شاشات هواتفهم الذكية بسلاسة وأمان.

برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك

