بزمن استجابة «بشري».. OpenAI تطلق GPT-Realtime-2 لإحداث ثورة في المحادثات الصوتية الذكية

كشفت شركة "OpenAI" عن الجيل الثاني من نموذجها الفوري "GPT-Realtime-2"، والذي يمثل طفرة تقنية غير مسبوقة في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث نجحت الشركة في تقليص زمن الاستجابة إلى مستويات تطابق سرعة الحوار البشري الطبيعي، مما ينهي عصر التأخير في المحادثات الآلية.

سرعة فائقة وتفاعل عاطفي

تستهدف الشركة من خلال الإصدار الجديد تقديم تجربة تفاعلية تفوق كل التوقعات، حيث يتميز "GPT-Realtime-2" بقدرة فائقة على فهم النبرات الصوتية وتحليل العواطف لحظياً.

وبفضل البنية التحتية المتطورة للنموذج، أصبح بإمكان الذكاء الاصطناعي مقاطعة الحديث أو الاستجابة للمؤثرات الصوتية المحيطة بدقة مذهلة، مما يجعله الخيار الأول لتطبيقات خدمة العملاء المتقدمة والمساعدين الشخصيين الأذكياء.

دعم شامل للغات والبيئات البرمجية

يعتمد المطورون على النموذج الجديد لبناء جيل جديد من التطبيقات التي تتطلب معالجة فورية للبيانات الصوتية والنصية معاً. ويدعم "GPT-Realtime-2" عشرات اللغات بلهجاتها المختلفة بطلاقة تامة، مع قدرة محسنة على الترجمة الفورية من لغة إلى أخرى أثناء الحديث، وهو ما يفتح الباب أمام كسر حواجز اللغة في الاجتماعات الدولية والأعمال العابرة للحدود بضغطة زر واحدة.

معايير أمان وخصوصية صارمة

طورت OpenAI آليات حماية متقدمة داخل النموذج الجديد لمنع سوء الاستخدام أو توليد محتوى غير لائق أثناء البث المباشر. وتؤكد الشركة أن كافة العمليات الصوتية تتم عبر بروتوكولات تشفير معقدة تضمن خصوصية بيانات المستخدمين، مع توفير أدوات تحكم تسمح للمؤسسات بتخصيص نبرة وصوت المساعد الذكي بما يتوافق مع هويتها التجارية، مما يعزز من موثوقية التكنولوجيا في القطاعات الحساسة.

يضع إطلاق "GPT-Realtime-2" المنافسين في موقف صعب، حيث لم يعد الرهان على دقة الإجابة فحسب، بل على سرعة تقديمها بأسلوب بشري مقنع، ومن المتوقع أن يغير هذا النموذج وجه التجارة الإلكترونية والدعم الفني والتعليم عن بُعد خلال الأشهر القليلة القادمة.