إلهام أبو الفتح
طه جبريل
OpenAI تطلق إضافة Codex لمتصفح Chrome بقدرات تتخطى البرمجة

أعلنت شركة "OpenAI" الرائدة في أبحاث الذكاء الاصطناعي عن إطلاق إضافة (Plugin) جديدة لمتصفح "جوجل كروم" تعتمد على نموذج "Codex" المتطور، في خطوة تهدف إلى دمج قدرات البرمجة الذكية مباشرة داخل بيئة المتصفح الأكثر انتشاراً عالمياً، مما يسهل على المطورين كتابة وتحليل الأكواد البرمجية بضغطة زر.

تكامل ذكي داخل المتصفح

تستهدف الإضافة الجديدة تبسيط سير عمل المبرمجين من خلال السماح لهم بتحويل الأوامر النصية البسيطة إلى أكواد برمجية معقدة دون مغادرة نافذة المتصفح. 

وتعمل الأداة كجسر بين واجهة المستخدم وقدرات نموذج "Codex" الضخمة، حيث يمكنها فهم السياق البرمجي للمواقع وتقديم اقتراحات فورية لتصحيح الأخطاء أو شرح الوظائف البرمجية المعقدة.

دعم لغات برمجة متعددة

تدعم أداة "Codex" الجديدة مجموعة واسعة من لغات البرمجة الأكثر طلباً مثل Python وJavaScript و HTML، مما يجعلها أداة حيوية ليس فقط للمحترفين، بل للهواة والطلاب أيضاً. 

وتتميز الإضافة بقدرتها على تحليل العناصر داخل صفحات الويب وتحويل المتطلبات المنطقية إلى تعليمات برمجية قابلة للتنفيذ بدقة عالية، مما يوفر ساعات طويلة من البحث والتدقيق اليدوي.

تعزيز الإنتاجية البرمجية

تتيح شركة "OpenAI" من خلال هذه الخطوة إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئات العمل اليومية، حيث يمكن للمستخدمين استدعاء الإضافة لتوليد قوالب برمجية (Snippets) أو حتى بناء تطبيقات صغيرة داخل المتصفح. 

ويرى خبراء التقنية أن هذه الإضافة ستقلب موازين إنتاجية المطورين، حيث تدمج بين البحث والبرمجة في واجهة واحدة موحدة تتسم بالسرعة والذكاء.

خاتمة

تؤكد هذه الخطوة رغبة "OpenAI" في الهيمنة على سوق أدوات المساعدة البرمجية، ومع دمج "Codex" في متصفح كروم، أصبح الذكاء الاصطناعي رفيقاً ملازماً للمبرمج في كل خطوة، مما يفتح الباب أمام جيل جديد من التطبيقات التي تُبنى بسرعة البرق وبأقل مجهود بشري ممكن.

