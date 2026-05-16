ليلى علوي: تكريمي بمهرجان أسوان لسينما المرأة يحمل مكانة خاصة في قلبي

أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مؤكدة أن هذا التكريم له قيمة خاصة بالنسبة لها.

وقالت ليلى علوي خلال لقائها ببرنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد، إنها تحب مدينة أسوان وأهلها، مشيرة إلى أن المهرجان كان جزءًا مهمًا من مسيرتها الفنية عبر السنوات الماضية، سواء من خلال عضوية لجان التحكيم أو المشاركة بالأفلام.

وأضافت ليلى علوي أن تكريمها هذا العام مختلف ويعني لها الكثير، مشددة على حرصها دائمًا على تقديم أعمال فنية قريبة من الناس، اجتماعية، تحمل رسالة وابتسامة.