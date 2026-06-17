روبلوكس تعلن عن تغييرات واسعة بعد اتهامات هزت المنصة

أعلنت منصة الألعاب الشهيرة روبلوكس Roblox، عن التوسع عالميا في إطلاق نوعي الحسابات الجديدين "Kids" و"Select"، وذلك ضمن جهودها لتعزيز إجراءات السلامة الرقمية وحماية الأطفال والمراهقين على المنصة.

وكانت روبلوكس قد بدأت اختبار هذه الحسابات في كل من أستراليا وإندونيسيا وهولندا ونيوزيلندا، قبل أن تقرر تعميمها على جميع المستخدمين حول العالم.

حسابات مخصصة حسب الفئة العمرية

تستهدف حسابات Kids الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و8 سنوات، بينما خصصت حسابات Select للفئة العمرية من 9 إلى 15 عاما.

وبموجب الإعدادات الجديدة، لن يتمكن أصحاب حسابات Kids إلا من الوصول إلى الألعاب المصنفة من قبل روبلوكس ضمن مستويات النضج "الحد الأدنى" أو "الخفيف"، كما سيتم تعطيل خاصية الدردشة لديهم افتراضيا.

أما مستخدمو حسابات Select، فسيسمح لهم بالوصول إلى الألعاب ذات التصنيف "المتوسط"، والتي قد تتضمن بعض مشاهد العنف أو الفكاهة غير اللائقة أو عناصر الرعب، بالإضافة إلى ظهور محدود للدماء الواقعية ومحتوى مرتبط بالمقامرة غير القابلة للعب.

وتختلف إعدادات الدردشة لهذه الفئة وفقا لعمر المستخدم والمنطقة الجغرافية.

روبلوكس

انتقال تلقائي بين الحسابات

وأوضحت روبلوكس أنها ستحدد نوع الحساب تلقائيا بناء على عملية التحقق من العمر، مع انتقال المستخدمين تلقائيا إلى فئات حسابات جديدة مع تقدمهم في السن. وعند بلوغ المستخدم سن 16 عاما، سيتمكن من استخدام حساب روبلوكس القياسي.

وكانت الشركة قد بدأت منذ يناير الماضي فرض التحقق من العمر على المستخدمين الراغبين في تفعيل مزايا الدردشة.

وقال مات كوفمان، رئيس قسم السلامة في روبلوكس : “من خلال حسابات Roblox Kids وRoblox Select، نعمل على توفير مستويات حماية تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، مع منح الآباء أدوات إضافية لتخصيص تجربة أبنائهم على المنصة”.

مزايا إضافية للرقابة الأبوية

وتعتزم روبلوكس أيضا توسيع أدوات الرقابة الأبوية الحالية، لتشمل إمكانية حظر الألعاب وإدارة إعدادات الدردشة للمستخدمين حتى سن 15 عاما.

كما سيتمكن الآباء من الموافقة على ألعاب محددة لا تندرج ضمن الإعدادات الافتراضية لحسابات أبنائهم.

ضغوط قانونية متزايدة

يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه روبلوكس ضغوطا قانونية وتنظيمية متزايدة تتعلق بسلامة الأطفال على منصتها.

وتواجه الشركة أكثر من 160 دعوى قضائية رفعها أشخاص يؤكدون تعرضهم للاستغلال الجنسي خلال طفولتهم نتيجة ما وصفوه بقصور إجراءات الحماية داخل المنصة.

كما طلبت روبلوكس، بالتعاون مع منصة المراسلة Discord، إحالة هذه القضايا إلى التحكيم الخاص بدلا من المحاكم.

وفي أبريل الماضي، وافقت روبلوكس على دفع 23 مليون دولار لتسوية تحقيقات أجرتها ولايتا ألاباما ووست فرجينيا بشأن تعاملها مع قضايا سلامة الأطفال.

وأشارت نتائج التحقيقات إلى وجود أدلة على تعرض بعض المستخدمين الصغار لمحتوى جنسي وعنيف، إضافة إلى محاولات استدراج من قبل مفترسين إلكترونيين.

كما اتهمت منظمات معنية بحماية الأطفال، خلال الشهر الماضي، شركة روبلوكس بانتهاك لوائح لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية المتعلقة بالإعلانات المضللة والممارسات التجارية غير العادلة، مطالبة بفتح تحقيق رسمي في أنشطة الشركة، وهي الاتهامات التي نفتها روبلوكس.

