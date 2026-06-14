لمنافسة آبل.. هواوي تعزز HarmonyOS 7 بـ2000 وكيل ذكاء اصطناعي

أعلنت شركة هواوي Huawei، رسميا عن نظام التشغيل HarmonyOS 7 خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، مقدمة أول نظرة على الجيل الجديد من منصتها البرمجية.

ويحمل التحديث مجموعة واسعة من التحسينات تشمل تجربة بصرية محدثة، وتكاملا أعمق مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مزايا أمنية جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المستخدمين.

ووفقا لتقرير صحيفة South China Morning Post، تعمل هواوي على تزويد منصتها بـ 2000 وكيل ذكي AI Agents، في محاولة لتحويل نظامها المحلي إلى بديل أكثر قوة لنظام iOS.

هواوي تكشف عن HarmonyOS 7 بذكاء اصطناعي أكثر تطورا

منصة أصلية للذكاء الاصطناعي



تمثل الخطوة الجديدة انتقال نظام HarmonyOS من مجرد نظام بديل ولد نتيجة العقوبات الأمريكية، إلى منصة "أصلية للذكاء الاصطناعي"، حيث يمكن للوكلاء الذكيين تنفيذ المهام عبر التطبيقات والخدمات والأجهزة المختلفة.

يأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه آبل لإعادة بناء الثقة في سيري وميزة "Apple Intelligence"، التي واجهت انتقادات وتأخيرات في الإطلاق.

هواوي تكشف عن HarmonyOS 7 بذكاء اصطناعي أكثر تطورا

من التطبيقات إلى الوكلاء



بينما تعتمد أنظمة التشغيل التقليدية على فتح التطبيقات والتنقل بينها يدويا، تسعى هواوي إلى جعل الوكلاء الذكيين واجهة رئيسية، قادرة على فهم نوايا المستخدم وتنفيذ إجراءات متعددة الخطوات في الخلفية.

قد تجعل هذه النقلة HarmonyOS أكثر استجابة وفعالية، خصوصا في الصين حيث النظام يبنى حول تطبيقات وخدمات محلية.

منافسة مباشرة مع آبل



في السوق الصينية، تظل آبل المعيار الفاخر الذي تسعى هواوي لمنافسته. ومع توسع HarmonyOS، قد تتمكن هواوي من تقليص إحدى أبرز نقاط قوة آبل: التكامل السلس بين أجهزة آيفون، ماك، آيباد، وساعة آبل.

بينما تركز آبل على الخصوصية وصقل التجربة، تتحرك هواوي بسرعة عبر منظومة محلية مدعومة بمطورين صينيين ووكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين للخدمات المحلية.

هواوي تكشف عن HarmonyOS 7 بذكاء اصطناعي أكثر تطورا

أهمية الرقم 2000



إعلان هواوي عن 2000 وكيل ذكي ليس مجرد تحديث تقني، بل رسالة واضحة بأنها تبني نظاما جديدا قائما على الذكاء الاصطناعي.

نجاح هذه الخطوة يعتمد على جودة الوكلاء وقدرتهم على أداء مهام حقيقية بشكل موثوق وآمن، خاصة في مجالات حساسة مثل المدفوعات والرسائل.

تهديد إقليمي لآبل



ميزة هواوي تكمن في السوق الصينية، حيث تحظى بدعم حكومي، قاعدة مطورين محلية، وزخم قوي في الهواتف والأجهزة الذكية، وإذا تمكنت من تقديم تجربة وكلاء ذكية متكاملة قبل أن تصبح سيري الجديدة منافسة فعليا في الصين، فقد يشكل ذلك ضغطا إضافيا على آبل في أحد أهم أسواقها العالمية.

تصميم بصري جديد وتجربة أكثر عمقا

يأتي HarmonyOS 7 بلغة تصميم مكانية جديدة تضفي مزيدا من العمق على واجهة المستخدم، حيث تعتمد هواوي على تقنيات عرض برمجية متقدمة لإنشاء تأثيرات ثلاثية الأبعاد في مختلف أجزاء النظام.

تحسينات في الأداء

بحسب هواوي، يوفر HarmonyOS 7 أداء أفضل بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بالإصدار السابق، مع تحسين إدارة موارد النظام للحد من تراجع الأداء على المدى الطويل.

إطلاق النسخة التجريبية للمطورين

أعلنت هواوي أيضا عن بدء إتاحة النسخة التجريبية للمطورين من HarmonyOS 7 لعدد من أجهزتها، من بينها سلسلة Huawei Mate 80 Pro وHuawei Mate X7 وHuawei Mate XT Master وHuawei Pura 90 Pro Max وHuawei Pura X وHuawei nova 15 Pro.