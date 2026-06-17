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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تفاجئ السوق.. هاتف Pura X Max الجديد يحقق أرقاما غير مسبوقة

هاتف Pura X Max
هاتف Pura X Max
شيماء عبد المنعم

حققت شركة هواوي، بداية قوية مع هاتفها القابل للطي الجديد Pura X Max، حيث كشفت بيانات المبيعات الأولية عن إقبال لافت من المستهلكين، ما يعكس تنامي الاهتمام بالهواتف القابلة للطي عندما تقدم تصميما عمليا يلبي احتياجات الاستخدام اليومي.

وخلال مقطع فيديو حديث، أوضح يو تشنجدونج، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة هواوي ورئيس مجموعة أعمال المستهلكين، أبرز الأفكار التي استند إليها تطوير الهاتف الجديد، مشيرا إلى أن الشركة ركزت على معالجة التحديات التي واجهت الأجيال السابقة من الأجهزة القابلة للطي.

شاشة مستوحاة من ورقة A4

ومن أبرز ما يميز الهاتف اعتماده نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ √2:1 عند فتح الشاشة بالكامل، وهي النسبة نفسها المستخدمة في أوراق A4. 

ووفقا لـ هواوي، تم اختيار هذا التصميم لضمان عرض المحتوى بشكل طبيعي وسلس سواء كان الجهاز مفتوحا أو مطويا، ما يحد من التشوهات ومشكلات التوافق التي عانت منها بعض الهواتف القابلة للطي سابقا.

هاتف Pura X Max

وأظهرت دراسات الشركة أن معظم المستخدمين يعتمدون على أجهزتهم القابلة للطي في وضعية الإغلاق لفترات أطول، الأمر الذي دفع فريق التطوير إلى التركيز على تحسين تجربة الشاشة الداخلية الكبيرة من خلال تقليل الحواف، ودعم نسب العرض الشائعة للمحتوى، ومراعاة مسافة المشاهدة المعتادة وحركة العين الطبيعية أثناء الاستخدام.

وأكدت هواوي أن الهدف كان توفير تجربة تجمع بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي في آن واحد، دون التضحية بسهولة الحمل أو الراحة أثناء الاستخدام.
 

أرقام مبيعات قياسية

ووفقا لبيانات المحلل التقني المعروف باسم RD Observation، سجلت سلسلة Pura X Max مبيعات بلغت نحو 343.7 ألف وحدة خلال الشهر الأول من طرحها في الأسواق حتى أواخر مايو 2026، وهو أعلى رقم تحققه أي سلسلة هواتف قابلة للطي من هواوي خلال الفترة نفسها بعد الإطلاق.

كما استحوذت النسخة الفاخرة Collector's Edition على نحو 198.5 ألف وحدة من إجمالي المبيعات، ما يعكس وجود طلب قوي على الإصدارات الأعلى سعرا رغم تكلفتها المرتفعة.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات مؤسسة Counterpoint Research أن الهاتف الجديد يتفوق في أدائه التسويقي المبكر على هواتف Mate X7 والأجيال السابقة من سلسلة Pura X.

هواوي Pura X Max هواتف قابلة للطي

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