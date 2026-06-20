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جوجل تخطط لتحويل الهواتف الذكية القديمة إلى مراكز بيانات سحابية مصغرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تخطط لتحويل الهواتف الذكية القديمة إلى مراكز بيانات سحابية مصغرة

جوجل
جوجل
احمد الشريف

تخطط شركة جوجل الأمريكية لإطلاق مشروع تكنولوجي ثوري يستهدف إعادة تدوير الهواتف الذكية القديمة برمجياً وتحويلها إلى مراكز بيانات سحابية مصغرة.

وأكدت الوثائق الهندسية المسربة لعام 2026، أن عملاق البحث يعتزم استغلال المعالجات الخاملة بملايين الأجهزة المهجورة حول العالم لإنشاء شبكة حوسبة موزعة فسيحة، مما يمنح العتاد القديم قبلة حياة جديدة ويقلل الاعتماد الكثيف على البنى التحتية للمركزيات السحابية التقليدية ذات التكاليف الانشائية الطائلة.

استغلال المعالجات الخاملة وتسييل القدرات الحوسبية المعطلة

تستهدف المعمارية البرمجية المستحدثة تفكيك أزمة تكاليف تشغيل مراكز البيانات الضخمة التي تلتهم طاقة هائلة.

وتمنح هندسة هذا المشروع لعام 2026 الخوادم المركزية لجوجل القدرة على ربط الهواتف القديمة صامتاً عبر شبكة سحابية موحدة، لتتولى أتمتة معالجة العمليات الحسابية المعقدة واختبار نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة كفاءة توزيعية بلغت 100%، مستفيدة من عتاد المعالجة العصبية والمكونات الفنية التي لا تزال صالحة للعمل في تلك الأجهزة.

أتمتة الفرز البرمي لحماية الهواتف من النزيف الحراري

تمنح جوجل الأجهزة المنضمة للشبكة حصانة تشغيلية فائقة عبر بروتوكولات تنظيم دفقات العمل؛ وحرص مبرمجو الأكواد على صياغة خوارزميات أمان متطورة تتولى أتمتة توزيع الحصص الحسابية في أجزاء من الثانية بناءً على قدرة معالج كل هاتف، مما يحمي القطع الهندسية الداخلية للهياكل الكلاسيكية من السخونة المفرطة اللحظية، ويمنع النزيف الحراري المباغت لبطارياتها، مع ضمان التشفير الكامل للبيانات صيانةً لخصوصية الحسابات.

انفراجة اقتصادية وبيئية ممتازة تترقبها الأسواق المصرية

تفتح هذه القفزة الاستراتيجية الواعدة من جوجل آفاقاً بيئية واقتصادية بالغة الأهمية يتابعها مجتمع التكنولوجيا وسوق المستعمل في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن تحويل الهواتف القديمة إلى مراكز بيانات يمثل حلاً عبقرياً وموفراً للحد من النفايات الإلكترونية بالسوق المصرية، ويمنح المستهلكين والشباب المستقلين بمصر فرصة محتملة لتحقيق عوائد مالية أو ميزات سحابية مقابل تأجير قدرات هواتفهم المعطلة، مما يدعم مشاريعهم بسلاسة وبدون تعقيد.

يبرهن التوجه الطموح لشركة جوجل لعام 2026 على أن حسم صدارة الفضاء الرقمي غادرت فخ تسييد الأجهزة الحديثة فقط لتستقر في عمق الاستخدام المستدام للعتاد المتاح؛ ومع بدء تفعيل المراحل التجريبية للمشروع، يستعد قطاع الحوسبة السحابية لمنعطف أدائي غير مسبوق يؤكد أن تسهيل الوظائف البشرية وتقليل الانبعاثات الكربونية هما خط الدفاع الأول لبناء بيئة تكنولوجية عادلة عالمياً.

جوجل شركة جوجل الذكاء الاصطناعي

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