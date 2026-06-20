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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق رسمياً أداة ثورية لكشف الصور المفبركة داخل تطبيق الرسائل

جوجل
جوجل
احمد الشريف

طورت شركة جوجل الأمريكية أداة أمنية جديدة فائقة التطور مدمجة مباشرة داخل تطبيق المراسلة الرسمي "Google Messages".

وأكدت الوثائق الفنية المنشورة لعام 2026، أن البرمجية المستحدثة تأتي لحماية المستخدمين من الوقوع في فخ عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي عبر فحص وتدقيق الصور المتداولة في المحادثات، مستعرضةً قدرة برمجية استباقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الوسائط المعدلة أو المخلقة كلياً بواسطة برامج التزييف العميق، مما يمثل خطوة رادعة لصيانة الخصوصية وتأمين المراسلات الشخصية.

تفكيك شفرات الوسائط الرقمية ومحاصرة شائعات الـ "Deepfake"

تستهدف الترقية السيبرانية الجديدة كسر موجات التضليل البصري التي اجتاحت منصات التواصل والمراسلة مؤخراً.

 وتمنح الأداة المستحدثة لعام 2026 تطبيق رسائل جوجل القدرة الفورية على تحليل البيانات الوصفية (Metadata) والبنية المجهرية للصور المستقبلة صامتاً، مما يضمن كشف خيوط التلاعب الفوتوغرافي وتحديد ما إذا كانت الصورة أصلية أم مفبركة بنسبة دقة تشغيلية بلغت 100%، لراحة بال المستهلكين وحمايتهم من الابتزاز الرقمي.

أتمتة الفحص الاستباقي للرسائل صامتاً ودون مساس بالخصوصية

تمنح المعمارية البرمجية المطورة من جوجل معالجات الهواتف والأجهزة الذكية ميزة التدقيق المحلي (On-device) دون الحاجة لرفع الوسائط إلى سيرفرات خارجية؛ وحرص مصممو الأكواد على دمج خوارزميات مستقلة تتولى أتمتة فحص الصور في أجزاء من الثانية بمجرد وصولها لعلبة الوارد، مما يمنع نزيف طاقة البطارية ويحافظ على بروتوكولات التشفير الطرفي، حيث تظهر للمستخدم علامة تحذيرية واضحة تفيد باحتمالية فبركة الصورة فور رصد أي تلاعب فني بمكوناتها.

انفراجة أمنية بالغة الأهمية ينتظرها مجتمع المحمول والمستخدم المصري

تفتح الميزات الحمائية لأداة جوجل الجديدة آفاقاً استهلاكية واجتماعية ممتازة تترقبها أسواق الهواتف والأوساط القانونية في مصر.

 ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن وصول هذا التحديث يمثل حلاً عبقرياً وموفراً للجهد للأسر المصرية وللشباب المستقلين وعشاق الاستقرار البرمي، حيث يمنع انتشار الصور المفبركة والشائعات الموجهة عبر قنوات التواصل، ويدعم تأمين بيئات العمل الحر والمعاملات اليومية بسلاسة فائقة وبدون أي تعقيد تقني.

يبرهن التدشين الرسمي للأداة الأمنية في رسائل جوجل لعام 2026 على أن صدارة الشركات التقنية الكبرى باتت تتركز بالكامل حول عمق الابتكار الأمني وصيانة استقرار المجتمعات افتراضياً؛ ومع بدء التدفق الهوائي للتحديث عبر متجر أندرويد، يستعد فضاء المحمول لمنعطف تشغيلي مستدام يؤكد أن جودة تجربة الاستخدام وصيانة أمن البيانات هما الحصن الدفاعي الأول لحسم الريادة البرمجية عالمياً.

جوجل Google Messages Google

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