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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سباق مُحتدم بين «جوجل» و«ميكروسوفت» و«أوبن إيه آي» لفرض الهيمنة على سوق «الوكلاء الأذكياء»

جوجل
جوجل
احمد الشريف

اشتعل السباق التكنولوجي العالمي بين أقطاب وادي السيليكون الثلاثة "جوجل" وميكروسوفت" و"أوبن إيه آي" لحسم صدارة ثورة الأنظمة الذكية المستقلة؛ وأكدت التقارير الاستقصائية الصادرة لعام 2026، أن معركة الحوسبة التوليدية غادرت رسمياً مرحلة روبوتات الدردشة التقليدية لتنتقل إلى عصر "الوكلاء الأذكياء" (AI Agents)، وهي برمجيات خارقة تمتلك القدرة الفورية على التفكير المستقل وإنجاز المهام البشرية المعقدة بالكامل عبر الإنترنت ودون الحاجة لتدخل إنساني مباشر.

جوجل تحشد قدرات "Gemini" لتحقيق سيادة هندسية مطلقة

تستهدف شركة جوجل الأمريكية حسم الصدارة عبر دمج وكيلها الذكي الجديد مباشرة في صلب عتاد الهواتف والأنظمة السحابية.

وتمنح هندسة النماذج اللغوية الكبيرة "Gemini" المحدثة لعام 2026 الأداة قدرة استباقية مذهلة على قراءة سياق الشاشات والتفاعل المباشر مع واجهات تطبيقات الطرف الثالث، لتصل دقة تنفيذ المهام المركبة مثل حجز تذاكر الطيران، وتنسيق جداول الأعمال، وإدارة المعاملات الرقمية صامتاً إلى نسبة نجاح تشغيلية تبلغ 100%.

ميكروسوفت تدمج أدوات "Copilot" في نواة أنظمة الكمبيوتر

تمنح شركة ميكروسوفت نظامها التشغيلي "ويندوز 11" وأنشطة الحوسبة الشخصية خط دفاع وتطوير برمي خارق.

وحرص مبرمجو الكيان الأمريكي على ترقية مساعد "Copilot" ليتحول من مجرد أداة نصية إلى وكيل تنفيذي مبرمج بالكامل قادر على إدارة بيئات العمل، وكتابة الأكواد البرمجية، وتوجيه معالجات الحواسب (CPU Boost) آلياً لحل أزمات الاختناق العتادي، مما يوفر بيئة استجابة فائقة السلاسة والسرعة تخدم ملايين المطورين حول العالم.

أوبن إيه آي تفاجئ الأسواق بـ خوارزميات "صوتية وحركية" استثنائية

تتكامل القفزات البرمجية لشركة "OpenAI" مع إطلاق أحدث نماذجها العصبية القادرة على التفاعل الحركي والبصري اللحظي.

وحرص مهندسو الشركة على طمأنة المستهلكين بتوفير وكلاء أذكياء يمتلكون قدرات حوسبية محلية وسحابية فائقة المرونة، تستطيع تصفح الويب بكفاءة بشرية، وفرز البيانات المعقدة كيميائياً وفنياً، مع فرض بروتوكولات حماية صارمة تشفر الهويات الافتراضية لمنع أي اختراق سيبراني أثناء تنفيذ المعاملات الحساسة.

انفراجة إنتاجية كبرى يترقبها رواد الأعمال والشباب بمصر

تفتح هذه الحرب التنافسية الشرسة بين العمالقة آفاقاً تسويقية وعملية بالغة الأهمية يترقبها مجتمع التكنولوجيا في مصر والشرق الأوسط لعام 2026.

 ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن طفرة الوكلاء الأذكياء ستمثل حلاً عبقرياً وموفراً للمطورين والطلاب والشباب المستقلين بمصر، حيث تمنحهم أدوات رقمية مجانية وفائقة القدرة لأتمتة مهام التسويق الإلكتروني، وإنجاز المشاريع البرمجية في أجزاء من الثانية، مما يدعم قنوات العمل الحر بالأسواق المحلية بأقل مجهود.

يبرهن السباق المحتدم لتطوير الوكلاء الأذكياء لعام 2026 على أن الكيانات التكنولوجية الكبرى تراهن على تسهيل الوظائف البشرية لحسم صيانة نفوذها المالي؛ ومع بدء تدفق هذه الميزات الثورية عبر الأنظمة الذكية.

 يستعد الفضاء الرقمي العالمي لمنعطف تفاعلي مستدام يؤكد أن الابتكار البرمجي المستمر والتكامل مع العتاد العصبي هما الحصن الدفاعي الأول لحسم قيادة الفضاء الافتراضي عالمياً.

جوجل ميكروسوفت أوبن إيه آي

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