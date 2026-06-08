كشفت صحيفة "ذا جارديان" (The Guardian) البريطانية في تقرير استقصائي واسع الصدى عن تعرض نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة ميتا "Meta AI" لعملية اختراق رقمية معقدة.

وأكدت الوثائق الأمنية المنشورة لعام 2026، أن قراصنة الإنترنت نجحوا في استغلال ثغرة هندسية مكنتهم من التلاعب بالخوارزميات التوليدية، وبث منشورات وتغريدات كاذبة ومضللة عبر منصات "إنستجرام" و"فيسبوك" نُسبت زوراً إلى شخصيات عالمية بارزة وعلامات تجارية كبرى، وفي مقدمتها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ومتجر التجميل العالمي سيفورا (Sephora).

استغلال حقن الأوامر للتلاعب بالهوية الرقمية للمشاهير

تستهدف الهجمة السيبرانية المكتشفة أسلوباً برمجياً متطوراً يُعرف باسم "حقن الأوامر" (Prompt Injection) لتجاوز جدران الحماية الافتراضية.

وتمنح هذه الثغرة لعام 2026 المهاجمين القدرة الفورية على خداع نموذج لغة ميتا الكبير وتوجيهه لإصدار تصريحات سياسية واجتماعية مفبركة بالكامل تظهر كأنها مكتوبة بواسطة الحسابات الرسمية الموثقة، مما تسبب في إحداث ارتباك لحظي بين ملايين المتابعين وضرب موثوقية المحتوى المولد آلياً بنسبة خطأ هيكلي بلغت 100%.

توليد عروض وهمية لسرقة بيانات المتسوقين عبر سيفورا

تمنح الأدوات المخترقة القراصنة فرصة ذهبية لشن حملات هندسة اجتماعية واسعة النطاق لسرقة البيانات البنكية للمستخدمين.

وحرص المهاجمون على استغلال اسم العلامة التجارية "سيفورا" لتوليد منشورات دعائية وهمية تعد بتقديم هدايا مجانية ومستحضرات تجميل بخصومات خارقة، مصحوبة بروابط كيميائية وبرمجية خبيثة تحاكي الواجهات الأصلية للمتجر، بهدف إيقاع المتسوقين اللحظيين في فخ التصيد الإلكتروني واستنزاف أرصدتهم المالية.

استنفار برمي عاجل بميتا لمراجعة الخوارزميات العصبية

تتكامل جهود الفرق الأمنية داخل شركة "ميتا" لعام 2026 لمحاصرة الثغرة وإنهاء نزيف البيانات عبر إطلاق تحديثات برمجية طارئة.

وفصل مهندسو الشركة أجزاء من التعليمات البرمجية للمساعد الذكي لإعادة تقييم معايير السلامة والأمان، مع فرض قيود صارمة تمنع النظام من محاكاة أو صياغة أي محتوى يخص الشخصيات السياسية أو الكيانات التجارية الشهيرة دون تدقيق بشري مسبق، لتفادي تكرار الأزمات القانونية وحماية الفضاء الرقمي.

تحذيرات أمنية مشددة يترقبها رواد مواقع التواصل بمصر

تفتح هذه الفضيحة التقنية الكبرى آفاقاً ونقاشات تسويقية وأمنية بالغة الأهمية داخل السوق المصرية والشرق الأوسط لعام 2026.

ويرى خبراء أمن المعلومات محلياً أن اختراق "Meta AI" يمثل ناقوس خطر للمستخدمين في مصر، لاسيما مع انتشار ميزات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، مما يستدعي التشكك في صحة المنشورات الترويجية الغريبة والعروض المالية المبالغ فيها، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الشركات.

يبرهن الاختراق الخطير لنظام الذكاء الاصطناعي لشركة ميتا على أن سباق الأنظمة الذكية لعام 2026 لا يزال يعاني من فجوات أمنية تهدد استقرار السلم الرقمي.

ومع استمرار المطورين في صقل جدران الحماية العصبية، يظل الوعي البشري والتدقيق الاستباقي في مصادر الأخبار هما خط الدفاع الأول والأقوى لحماية الهويات الافتراضية وصيانة أمن المجتمعات المعاصرة ضد مخاطر التزييف الفائق.