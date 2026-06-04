كم ستدفع وماذا ستحصل؟.. كل ما تحتاج معرفته عن اشتراك ميتا Meta One

كشفت شركة ميتا عن توسع جديد في استراتيجية الاشتراكات الخاصة بها، حيث بدأت في اختبار حزم مدفوعة تحت مظلة خدماتها عبر تطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستجرام، إلى جانب تجربة حلول جديدة مرتبطة بمساعدها الذكي Meta AI.

ووفقا لتقارير الشركة، تعمل ميتا على تطوير منصة جديدة باسم “Meta One” تهدف إلى منح المستخدمين إمكانيات أوسع للتفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل طرح أسئلة أكثر تعقيدا، واستخدام أدوات متقدمة عبر الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب وحتى نظارات الواقع المعزز الخاصة بالشركة.

خطط تجريبية بأسعار مختلفة

تجري ميتا حاليا اختبارات لخطتين رئيسيتين في أسواق محدودة، وهما:

- Meta One Plus بسعر 7.99 دولار شهريا

- Meta One Premium بسعر 19.99 دولار شهريا

ورغم تشابه الميزات الأساسية بين الخدمتين، فإن خطة Premium تقدم قدرات متقدمة تشمل نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تطورا، مثل وضع “التفكير العميق”، إلى جانب أدوات موسعة لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو داخل تطبيقات ميتا.

تطبيقات ميتا

خطط موجهة للمبدعين والشركات

كما تختبر الشركة حزمتين إضافيتين مخصصتين لصناع المحتوى والشركات في أسواق مثل السعودية والمغرب وتايلاند وبنجلاديش، وهما:

- Meta One Essential بسعر 14.99 دولار شهريا

- Meta One Advanced بسعر 49.99 دولار شهريا

وتوفر الخطة الأولى علامة توثيق، وحماية من محاولات انتحال الهوية، وإمكانية ربط الحساب بمزيد من المنصات، بينما تمنح الخطة الأعلى أولوية في الظهور على خوارزميات التوصية وزيادة فرص التفاعل والوصول.

اشتراكات منخفضة التكلفة داخل التطبيقات

وبالتوازي مع ذلك، تقدم ميتا أيضا اشتراكات أقل سعرا داخل تطبيقاتها، حيث يبلغ سعر اشتراك إنستجرام وفيسبوك بلس نحو 3.99 دولار شهريا، بينما يأتي اشتراك واتساب بلس مقابل 2.99 دولار شهريا.

وتتيح هذه الخطط مزايا إضافية مثل تحسين التحكم في المشاهدات، إنشاء قوائم مخصصة للمتابعين المقربين، إبراز المحتوى لفترة أطول، وتخصيص واجهة التطبيق، دون الحصول على علامة التوثيق.

أما في واتساب، فتشمل المزايا الإضافية خيارات مثل تخصيص الثيمات والنغمات، تثبيت عدد أكبر من المحادثات، وإضافة ملصقات حصرية، وهي ميزات تستهدف بشكل خاص المستخدمين النشطين وبعض الأنشطة التجارية الصغيرة.

اشتراكات ميتا الجديدة

استراتيجية جديدة لعصر الذكاء الاصطناعي

تعكس هذه الخطوة توجه ميتا نحو تحويل أدوات الذكاء الاصطناعي إلى مصدر إيرادات إضافي، في وقت تواصل فيه الشركة توسيع استخدام تقنيات AI عبر منصاتها المختلفة.

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن معظم المستخدمين العاديين لن يكونوا بحاجة لهذه الاشتراكات في الوقت الحالي، بينما قد يجد صناع المحتوى والشركات الصغيرة قيمة أكبر في بعض الخطط المدفوعة.