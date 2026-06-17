قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء اليوم الثاني من السنة الهجرية.. 5 كلمات تحقق كل أمنياتك وأحلامك
رمضان السيد: مصطفى شوبير «حارس عالمي».. وأفضل من والده في الموهبة
كأس العالم 2026 .. اشتباكات بين جمهور الأرجنتين والجزائر في تايم سكوير
أحمد السيد: حمزة عبدالكريم يشبه «هالاند» ويمثل إضافة قوية للكرة المصرية
حقوق الزوجين والأبناء في مُواجهة الانفصال .. ماذا يقول مشروع قانون الأسرة الجديد؟
مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل مجددًا في تمرير قرار لوقف الحرب ضد إيران
ما فضل صلاة الشروق؟.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق رزقه وحاصره الفقر
نجم الأهلي السابق: مصطفى شوبير كان «كلمة السر» في أداء منتخب مصر أمام بلجيكا
ألابا وسابيتزر يقودان تشكيل النمسا أمام الأردن في افتتاح كأس العالم 2026
فضيحة إيلون ماسك .. الجيش الأمريكي استخدم «جروك» في ضرباته ضد إيران
عودة الفاخوري يقود هجوم الأردن أمام النمسا في الظهور التاريخي بكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«جوجل» تطلق ميزة الإيقاف الشامل لملخصات الذكاء الاصطناعي داخل تطبيق «Gmail»

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أطلقت شركة جوجل الأمريكية تحديثاً برمجياً جوهرياً يمنح مستخدمي بريدها الإلكتروني الشهير "Gmail" تحكماً كاملاً وغير مسبوق في واجهة الاستخدام.

وسلط تقرير تقني استقصائي نشره موقع "Android Authority" العالمي الضوء على كواليس هذا القرار لعام 2026، مؤكداً أن عملاق البحث استجاب لشكاوى قطاع عريض من الجماهير وقرر رسمياً إدراج مفتاح تشغيل يتيح "الإيقاف الشامل" المباشر لملخصات الذكاء الاصطناعي (AI Summaries) المفروضة أعلى الرسائل، منهياً بذلك حقبة الإلزام البرمجي المثير للجدل الذي تسبب في تشتيت المستهلكين داخل بيئات العمل الرقمية.

تفكيك جمود الواجهة الرسومية وإلغاء الملخصات التلقائية المزعجة

تستهدف الخطوة البرمجية المحدثة من جوجل تفكيك التكدس البصري وإعادة الانسيابية لعلبة الوارد (Inbox) دون فرض ميزات التوليد الذكي قسرياً.

وتمنح الأكواد الهندسية الجديدة لعام 2026 حاملي الهواتف الذكية والحواسب ميزة إلغاء ظهور الكتل النصية للذكاء الاصطناعي التي كانت تحلل محتوى البريد صامتاً، مما يعيد للواجهة مظهرها الكلاسيكي النظيف بنسبة توافق تبلغ 100%، ويلبي رغبات المستخدمين الذين يفضلون قراءة نصوص الرسائل الأصلية مباشرة دون قراءة استنتاجات الخوارزميات.

أتمتة الفصل الشبكي للميزات الذكية لـ خفض استهلاك بطارية الهاتف

تمنح جوجل مستخدمي تطبيق "Gmail" ميزة تقليص سحب البيانات وتحسين مرونة عتاد الهواتف بشكل ملحوظ.

وحرص مصممو الأكواد في التحديث الأخير على ربط ميزة الإيقاف ببروتوكولات أتمتة متطورة تقوم بوقف قنوات الاتصال بخوادم "Gemini" السحابية فور تعطيل الخيار، مما يحمي المعالجات الدقيقة من الفحص المستمر واللحظي للرسائل الطويلة، ويحافظ كيميائياً وفنياً على موارد الأجهزة من الارتفاع الحراري، ويسهم في منع النزيف الحراري المباغت لبطاريات الهواتف.

خطوات برمجية مبسطة للتعطيل الكلي لملخصات البريد الإلكتروني

تتيح الشركة النفاذ السريع لخيار الإيقاف من داخل قائمة التفضيلات دون أي تعقيد تشغيلي؛ ولتنشيط الميزة لعام 2026.

يتوجه المستخدم إلى قائمة "الإعدادات" (Settings) داخل تطبيق "Gmail"، ثم الانتقال إلى خيار "الإعدادات العامة" (General Settings)، حيث سيجد مفتاحاً مستحدثاً يحمل اسم "ملخصات الذكاء الاصطناعي" (AI Summaries)، وبمجرد إلغاء تفعيل هذا الزر، ستختفي البطاقات الذكية صامتاً وفوراً من أعلى كافة الرسائل الواردة بجميع الحسابات المرتبطة بالتطبيق.

ارتياح برمي ممتاز يخدم مجتمع الأعمال والشباب بمصر

تفتح هذه الانفراجة التشغيلية الموفرة للجهد آفاقاً عملية بالغة الأهمية يتابعها رواد الأعمال والقطاعات التقنية في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات وصناعة المحتوى محلياً أن قرار جوجل يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً لإنهاء تشتت المستهلك المصري أثناء إدارة مراسلاته الحساسة، حيث تمنح الأداة المحدثة للمطورين والشباب المستقلين بمصر بيئة عمل رقمية نظيفة، تدعم تركيزهم الكامل لتسييل مشاريعهم وإتمام قنوات العمل الحر بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

جوجل Gmail Android Authority

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

«نزول النقطة» يُعلن بداية التحوّل.. طقس مُفاجئ يغيّر ملامح الصيف في مصر

الخبز

العيش هيبقى بفلوس على البطاقة .. ورئيس شعبة المخابز يكشف التفاصيل | فيديو

جيريمي دوكو

أزمة في منتخب بلجيكا | دوكو يفكر في مغادرة المونديال لهذا السبب

مستشفى الشاطبي

بعد حادث مستشفى الشاطبي | شهادات جديدة من داخل غرفة الولادة عن مشاهد صادمة .. الكواليس الكاملة

أتوبيس الساعة 12

أتوبيس الساعة 12 من الرعب على السوشيال ميديا إلى كواليس السينما .. القصة الكاملة

إمام عاشور

عرض ضخم قد يغيّر موقف الأهلي .. تفاصيل جديدة عن إمام عاشور ومروان عطية

الزمالك

الزمالك يقترب من إنهاء أزمة القيد.. حسم 3 قضايا جديدة والإعلان الرسمي خلال ساعات

حمزة عبد الكريم

الكوم الأحمر يطالب بحقه في صفقة حمزة عبد الكريم.. ويهدد الأهلي بالتصعيد القانوني

ترشيحاتنا

مسلسل ورد على فل وياسمين

الحياة تستمر .. ماجدة خير الله تعلّق على نهاية مسلسل «ورد على فل وياسمين»

الفنانة سارة نخلة

سارة نخلة تكشف تفاصيل تجميد بويضاتها: «خطوة مهمة»

صبا مبارك تتصدر التريند بعد النهاية المؤثرة لـ"ورد على فل وياسمين".. والجمهور يودع "أحلام" بحزن كبير

صبا مبارك تتصدّر التريند بعد النهاية المؤثرة لـ«ورد على فل وياسمين».. والجمهور يودّع «أحلام» بحزن كبير

بالصور

بإطلالة كاجوال أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام | شاهد

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

الصيام يُحسّن صحة اللثة ويُقلّل الالتهابات.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

الصيام يحسن صحة اللثة ويقلل الالتهابات
الصيام يحسن صحة اللثة ويقلل الالتهابات
الصيام يحسن صحة اللثة ويقلل الالتهابات

علاقة صادمة بين أدوية الكوليسترول وهشاشة العظام لدى كبار السن .. دراسة توضح

فائدة إضافة لأدوية الكوليسترول
فائدة إضافة لأدوية الكوليسترول
فائدة إضافة لأدوية الكوليسترول

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه.. حلوى صيفية مُنعشة

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه
طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه
طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد