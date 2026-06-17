«جوجل» تطلق ميزة الإيقاف الشامل لملخصات الذكاء الاصطناعي داخل تطبيق «Gmail»

أطلقت شركة جوجل الأمريكية تحديثاً برمجياً جوهرياً يمنح مستخدمي بريدها الإلكتروني الشهير "Gmail" تحكماً كاملاً وغير مسبوق في واجهة الاستخدام.

وسلط تقرير تقني استقصائي نشره موقع "Android Authority" العالمي الضوء على كواليس هذا القرار لعام 2026، مؤكداً أن عملاق البحث استجاب لشكاوى قطاع عريض من الجماهير وقرر رسمياً إدراج مفتاح تشغيل يتيح "الإيقاف الشامل" المباشر لملخصات الذكاء الاصطناعي (AI Summaries) المفروضة أعلى الرسائل، منهياً بذلك حقبة الإلزام البرمجي المثير للجدل الذي تسبب في تشتيت المستهلكين داخل بيئات العمل الرقمية.

تفكيك جمود الواجهة الرسومية وإلغاء الملخصات التلقائية المزعجة

تستهدف الخطوة البرمجية المحدثة من جوجل تفكيك التكدس البصري وإعادة الانسيابية لعلبة الوارد (Inbox) دون فرض ميزات التوليد الذكي قسرياً.

وتمنح الأكواد الهندسية الجديدة لعام 2026 حاملي الهواتف الذكية والحواسب ميزة إلغاء ظهور الكتل النصية للذكاء الاصطناعي التي كانت تحلل محتوى البريد صامتاً، مما يعيد للواجهة مظهرها الكلاسيكي النظيف بنسبة توافق تبلغ 100%، ويلبي رغبات المستخدمين الذين يفضلون قراءة نصوص الرسائل الأصلية مباشرة دون قراءة استنتاجات الخوارزميات.

أتمتة الفصل الشبكي للميزات الذكية لـ خفض استهلاك بطارية الهاتف

تمنح جوجل مستخدمي تطبيق "Gmail" ميزة تقليص سحب البيانات وتحسين مرونة عتاد الهواتف بشكل ملحوظ.

وحرص مصممو الأكواد في التحديث الأخير على ربط ميزة الإيقاف ببروتوكولات أتمتة متطورة تقوم بوقف قنوات الاتصال بخوادم "Gemini" السحابية فور تعطيل الخيار، مما يحمي المعالجات الدقيقة من الفحص المستمر واللحظي للرسائل الطويلة، ويحافظ كيميائياً وفنياً على موارد الأجهزة من الارتفاع الحراري، ويسهم في منع النزيف الحراري المباغت لبطاريات الهواتف.

خطوات برمجية مبسطة للتعطيل الكلي لملخصات البريد الإلكتروني

تتيح الشركة النفاذ السريع لخيار الإيقاف من داخل قائمة التفضيلات دون أي تعقيد تشغيلي؛ ولتنشيط الميزة لعام 2026.

يتوجه المستخدم إلى قائمة "الإعدادات" (Settings) داخل تطبيق "Gmail"، ثم الانتقال إلى خيار "الإعدادات العامة" (General Settings)، حيث سيجد مفتاحاً مستحدثاً يحمل اسم "ملخصات الذكاء الاصطناعي" (AI Summaries)، وبمجرد إلغاء تفعيل هذا الزر، ستختفي البطاقات الذكية صامتاً وفوراً من أعلى كافة الرسائل الواردة بجميع الحسابات المرتبطة بالتطبيق.

ارتياح برمي ممتاز يخدم مجتمع الأعمال والشباب بمصر

تفتح هذه الانفراجة التشغيلية الموفرة للجهد آفاقاً عملية بالغة الأهمية يتابعها رواد الأعمال والقطاعات التقنية في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات وصناعة المحتوى محلياً أن قرار جوجل يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً لإنهاء تشتت المستهلك المصري أثناء إدارة مراسلاته الحساسة، حيث تمنح الأداة المحدثة للمطورين والشباب المستقلين بمصر بيئة عمل رقمية نظيفة، تدعم تركيزهم الكامل لتسييل مشاريعهم وإتمام قنوات العمل الحر بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.