أخبار التكنولوجيا | جوجل تفضح أخطر شبكة تصيد إلكتروني في العالم.. دعوى قضائية صادمة تضع ChatGPT في قفص الاتهام

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة جوجل Google، رفع دعوى قضائية ضد شبكة جرائم إلكترونية يزعم أنها تتخذ من الصين مقرا لها وتعمل تحت اسم "Outsider Enterprise"، متهمة إياها بإدارة عملية احتيال واسعة النطاق تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لانتحال هوية جوجل وعلامات تجارية أخرى بهدف سرقة كلمات المرور وبيانات البطاقات المصرفية.

رفعت أم كندية دعوى قضائية ضد شركة OpenAI ورئيسها التنفيذي “سام ألتمان” أمام محكمة أمريكية، متهمة روبوت الدردشة ChatGPT بالتشجيع على انتحار ابنتها البالغة من العمر 24 عاما، في أحدث قضية تتهم الشركة بالإخفاق في التعامل مع المحادثات الخطرة المتعلقة بالصحة النفسية.

أطلقت شركة واتساب WhatsApp، رسميا ميزة الحسابات المتعددة لمستخدمي هواتف آيفون، بعد أشهر من الاختبارات التجريبية، لتوفر واحدة من أكثر الميزات التي طالب بها المستخدمون على نظام iOS.

في ظل تصاعد المخاوف العالمية من تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أكد مؤسس شركة أمازون “جيف بيزوس” أن التحذيرات من فقدان واسع النطاق للوظائف “مبالغ فيها”، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الجديدة ستفتح آفاقا اقتصادية وفرص عمل أكبر مما قد تلغيه.

تعمل منصة واتساب WhatsApp، التابعة لشركة “ميتا” على اختبار خطط اشتراك جديدة تحت اسم Meta One، قد تتيح للمستخدمين الوصول إلى مزايا متقدمة من الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق، وفقا لما كشفه موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات واتساب التجريبية.

شهد عام 2026 تزايدا ملحوظا في انتقال بعض المستخدمين من هواتف آيفون إلى أجهزة أندرويد، إلا أن هذا التحول لا يعني أن نظام أندرويد يخلو من المشكلات أو التحديات، فهناك مجموعة من العيوب التي ينبغي للمستخدمين الراغبين في التبديل أخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ القرار.

كشفت النسخة التجريبية الأولى للمطورين من نظام iOS 27 أن ميزة الإملاء الصوتي الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي، والمخصصة لأجهزة iPhone 17 Pro وiPhone Air، لا يتم تفعيلها بشكل افتراضي بعد تثبيت التحديث.

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، إيقاف الوصول إلى نموذجي الذكاء الاصطناعي Claude Fable 5 وClaude Mythos 5 لجميع العملاء حول العالم، وذلك بعد تلقيها توجيها رسميا من الحكومة الأمريكية يفرض قيودا على تصدير واستخدام النموذجين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.