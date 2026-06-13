ميزة الإملاء الذكي الجديدة في iOS 27 لا تعمل تلقائيا.. إليك طريقة التفعيل

كشفت النسخة التجريبية الأولى للمطورين من نظام iOS 27 أن ميزة الإملاء الصوتي الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي، والمخصصة لأجهزة iPhone 17 Pro وiPhone Air، لا يتم تفعيلها بشكل افتراضي بعد تثبيت التحديث.

وبالتالي، لن يتمكن المستخدمون من الاستفادة مباشرة من قدرات الإملاء الجديدة المدعومة بنماذج اللغة الكبيرة LLM، إلا بعد تفعيلها يدويا من إعدادات النظام.

وتؤكد آبل أن تقنية الإملاء الجديدة توفر "تحسنا كبيرا في دقة التعرف على الكلام"، حيث لا تقتصر على تحويل الصوت إلى نص بدقة أعلى، بل تقوم أيضا بإضافة علامات الترقيم والأحرف الكبيرة تلقائيا أثناء الكتابة.

ميزة حصرية للأجهزة الحديثة

تعتمد تقنية الإملاء المتقدمة على نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد AFM Core Advanced الذي يعمل محليا على الجهاز، وهو ما يتطلب مواصفات عتادية مرتفعة نسبيا.

وبالإضافة إلى الإملاء الصوتي، يدعم هذا النموذج أيضا ميزة الأصوات التعبيرية الجديدة التي طرحتها آبل بشكل تجريبي ضمن الإصدار الحالي.

وتتوفر ميزة الإملاء المتقدم على عدد محدود من الأجهزة، تشمل:

- iPhone 17 Pro

- iPhone Air

- الجيل الثاني من Vision Pro المزود بشريحة M5

- أجهزة آيباد المزودة بمعالج M4 أو أحدث مع ذاكرة لا تقل عن 12 جيجابايت

- أجهزة ماك المزودة بمعالج M3 أو أحدث مع ذاكرة لا تقل عن 12 جيجابايت

ميزة الإملاء المتقدمة



كيفية تفعيل ميزة الإملاء المتقدم

لتشغيل الميزة على الأجهزة المدعومة بنظام iOS 27، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. فتح تطبيق "الإعدادات" Settings.

2. الانتقال إلى عام General.

3. اختيار لوحات المفاتيح Keyboards.

4. التمرير إلى قسم الإملاء Dictation.

5. تفعيل خيار معاينة الإملاء المتقدمة.

وبمجرد تشغيل الميزة، سيتم تطبيق تحسينات الإملاء على مستوى النظام بالكامل، بما في ذلك ميزة تحويل الكلام إلى نص داخل التطبيقات المختلفة، إلى جانب تحسين تجربة التفاعل مع مساعد Siri المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تعمل دون الحاجة إلى الإنترنت

ومن أبرز مزايا النظام الجديد أنه يعتمد بالكامل على نموذج الذكاء الاصطناعي الموجود داخل الجهاز، ما يعني أن جودة تحويل الصوت إلى نص ستبقى ثابتة سواء كان الهاتف متصلا بالإنترنت أم لا.

ولم توضح آبل بعد ما إذا كانت الميزة ستظل معطلة افتراضيا عند إطلاق iOS 27 رسميا للمستخدمين في وقت لاحق من العام الجاري، أم أنها ستخرج من المرحلة التجريبية وتُفعّل تلقائيا خلال مراحل الاختبار المقبلة.