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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ما الذي تخطط له ميتا داخل واتساب؟.. تفاصيل اشتراكات جديدة تثير التساؤلات

واتساب يختبر اشتراكات “Meta One” المدفوعة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي
واتساب يختبر اشتراكات “Meta One” المدفوعة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي
شيماء عبد المنعم

تعمل منصة واتساب WhatsApp، التابعة لشركة “ميتا” على اختبار خطط اشتراك جديدة تحت اسم Meta One، قد تتيح للمستخدمين الوصول إلى مزايا متقدمة من الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق، وفقا لما كشفه موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات واتساب التجريبية.

وبحسب المعلومات المسربة من النسخ التجريبية لنظام أندرويد، فإن هذه الخطط قد تشمل حدود استخدام أعلى للذكاء الاصطناعي، وسرعة أكبر في الاستجابة، بالإضافة إلى إتاحة نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تطورا مقارنة بالإصدار المجاني الحالي.

خطط مدفوعة بقدرات متقدمة

تشير البيانات إلى أن شركة ميتا تختبر مستويين من الاشتراكات:

- اشتراك Meta One Plus بسعر 7.99 دولار شهريا
- اشتراك Meta One Premium بسعر 19.99 دولار شهريا

وتمنح هذه الخطط، في حال إطلاقها، المستخدمين قدرة معالجة أعلى للذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة الاستجابات، ودعم طلبات أكثر تعقيدا، إضافة إلى ميزات متقدمة في توليد الصور والفيديو داخل منظومة ميتا.

كما تعمل الشركة على تطوير وضعيات مختلفة للذكاء الاصطناعي، تشمل وضعا سريع الاستجابة وآخر يعتمد على “التفكير العميق” للتعامل مع المهام الأكثر تعقيدا.

اشتراك Meta One 

دمج أوسع ضمن منظومة ميتا

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع للمنصة لتوحيد خدمات الاشتراك تحت علامة Meta One، بعد إطلاق خدمات مشابهة مثل فيسبوك بلس وإنستجرام بلس، في إطار توجه لإنشاء نظام اشتراكات متكامل يشمل المستخدمين وصناع المحتوى والشركات.

ورغم أن خدمة Meta AI متاحة حاليا بشكل مجاني داخل واتساب، فإن الشركة تبدو في طريقها لتقديم طبقة مدفوعة موجهة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى إمكانيات متقدمة في الإنتاجية وصناعة المحتوى.

لا مواعيد إطلاق رسمية حتى الآن

حتى اللحظة، لم تعلن ميتا أي تفاصيل رسمية بشأن موعد الإطلاق أو توفر الخدمة في أسواق محددة، بما في ذلك ماليزيا، كما أن الميزات والأسعار ما زالت قابلة للتغيير قبل الإطلاق النهائي.

وتعكس هذه الخطوة اتجاها متزايدا في سوق الذكاء الاصطناعي نحو تقديم خدمات اشتراك مدفوعة، على غرار ما تقدمه شركات مثل OpenAI وجوجل، في وقت تستمر فيه الخدمات الأساسية بالاحتفاظ بنسخ مجانية للمستخدمين العاديين.

Meta One خطط اشتراك ميتا واتساب

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