احذر قبل التبديل.. 4 أمور مزعجة ستواجهك عند الانتقال من آيفون إلى أندرويد

شهد عام 2026 تزايدا ملحوظا في انتقال بعض المستخدمين من هواتف آيفون إلى أجهزة أندرويد، إلا أن هذا التحول لا يعني أن نظام أندرويد يخلو من المشكلات أو التحديات، فهناك مجموعة من العيوب التي ينبغي للمستخدمين الراغبين في التبديل أخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ القرار.

وتتراوح هذه التحديات بين أمور متوقعة، مثل عدم القدرة على استخدام خدمة iMessage عند الانتقال من آيفون إلى أندرويد، وعدم التوافق السلس مع ملحقات وأجهزة آبل الأخرى، وصولا إلى مشكلات أقل وضوحا قد لا ينتبه إليها المستخدمون في البداية.

من بين أبرز هذه المشكلات، نظام الإشعارات في أندرويد الذي يعد أكثر قابلية للتخصيص مقارنة بـ iOS، لكنه قد يكون أقل سلاسة من حيث تجربة الاستخدام اليومية.

كما تعد مسألة تشتت منظومة أندرويد من أبرز التحديات، إذ تختلف سرعة وصول التحديثات وتوفرها بشكل كبير بين الشركات المصنعة، ما قد يؤثر على عمر الدعم البرمجي للجهاز.

الانتقال من آيفون إلى أندرويد

1. تحديثات أندرويد: تعقيد وتفاوت بين الشركات:

يعد نظام تحديثات أندرويد من أبرز نقاط الضعف التي قد لا يلتفت إليها المستخدمون عند الانتقال من آيفون، ففي حين تحصل أجهزة أبل على التحديثات في وقت واحد لجميع الأجهزة المدعومة، فإن الوضع في أندرويد أكثر تعقيدا.

تتلقى هواتف جوجل Pixel التحديثات بشكل أسرع، وغالبا ما تكون أول من يحصل على النسخ التجريبية الجديدة، في المقابل، تتأخر أجهزة الشركات الأخرى مثل سامسونج ووان بلس، بسبب قيامها بتخصيص النظام عبر واجهات تشغيل خاصة مثل One UI وOxygenOS، ما يؤدي إلى اختلاف مواعيد وصول التحديثات.

كما تختلف مدة الدعم البرمجي من شركة إلى أخرى، وهو ما يعني أن بعض أجهزة أندرويد قد لا تحظى بفترة تحديثات طويلة مقارنة بعدد من أجهزة آيفون.

2. تطبيقات قد لا تنتقل بسلاسة:

من التحديات الأخرى التي قد يواجهها المستخدمون عند الانتقال من آيفون إلى أندرويد عدم توفر بعض التطبيقات نفسها على متجر Google Play، أو عدم وجود بدائل مطابقة لها.

ويشمل ذلك تطبيقات آبل الأساسية مثل iMessage وتطبيق كلمات المرور وبعض التطبيقات الحصرية الأخرى، كما قد يضطر المستخدم للبحث عن بدائل للتطبيقات المدفوعة أو المرتبطة باشتراكات، إذ لا تتوفر دائما بنفس الشكل على النظام الجديد.

أما المستخدمون الذين يعتمدون على التطبيقات الأساسية مثل الهاتف والبريد والمراسلة، فقد لا يواجهون صعوبات كبيرة، إذ تتوفر بدائل قوية من جوجل أو الشركات المصنعة لهواتف أندرويد.

الانتقال من آيفون إلى أندرويد

3. الإشعارات وتجربة الاستخدام:

رغم أن نظام الإشعارات في أندرويد يعد من الأكثر تطورا من حيث التخصيص، إلا أنه قد يكون أقل سلاسة مقارنة بتجربة آيفون. فبعض المستخدمين يفضلون بساطة نظام iOS في عرض الإشعارات والتفاعل معها.

كما أن طريقة فتح الهاتف عبر البصمة في العديد من أجهزة أندرويد قد تكون أقل مرونة من الاعتماد على Face ID في أجهزة آبل، خاصة في الظروف التي يصعب فيها استخدام بصمة الإصبع بسرعة أو بدقة.

4. ميزة التعرف على الوجه: تفاوت في الجودة:

لا تزال ميزة التعرف على الوجه في أجهزة أندرويد غير موحدة من حيث الأداء والتقنية. فبينما تعتمد بعض الأجهزة على أنظمة ثنائية الأبعاد عبر الكاميرا الأمامية، تستخدم أجهزة آيفون نظام Face ID ثلاثي الأبعاد الأكثر دقة وأمانا.

وتوفر بعض هواتف أندرويد مثل جوجل Pixel وسامسونج خيارات للتعرف على الوجه، إلا أنها لا تزال أقل تطورا من تقنية آبل، وفي بعض الأجهزة، يتم الاعتماد بشكل أساسي على بصمة الإصبع أو رمز PIN كوسيلة أساسية لفتح الهاتف.

وفي المجمل، ورغم التطور الكبير في منظومة أندرويد خلال السنوات الأخيرة، إلا أن المستخدمين الراغبين في الانتقال من آيفون ينبغي أن يضعوا هذه الفروقات في الاعتبار لضمان تجربة استخدام تتناسب مع توقعاتهم واحتياجاتهم.