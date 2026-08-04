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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ميناء رفح البري يستقبل الدفعة الـ 70 من العائدين الفلسطينيين تمهيدا لعودتهم لغزة

ميناء رفح البري يستقبل الدفعة الـ 70 من العائدين الفلسطينيين تمهيدا لعودتهم لغزة
ميناء رفح البري يستقبل الدفعة الـ 70 من العائدين الفلسطينيين تمهيدا لعودتهم لغزة
أ ش أ

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء ، اليوم / الثلاثاء /، دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة.

وصرح مصدر مسؤول بالميناء، بأنه يجري إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة الـ 70، تمهيداً لعودتهم إلي قطاع غزة، مشيرا إلى أن فريق الهلال الأحمر المصري، استقبل العائدين في الميناء، وقام بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما انتشرت فرق الهلال الأحمر المصري بالميناء لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، شملت الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع "حقيبة العودة" على العائدين إلى القطاع.

من ناحية أخرى..يستعد ميناء رفح البري لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية ، حيث أنشأت وزارة الصحة نقطة طبية في الميناء لتوقيع الكشف على القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.

ميناء رفح البري بشمال سيناء العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة فريق الهلال الأحمر المصري

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