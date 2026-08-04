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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عبد الله غراب: تأجيل تحصيل الغرامات يسهّل انضمام المخابز لمنظومة الخصم المباشر

المخابز
المخابز
ولاء عبد الكريم

أكد عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتأجيل تحصيل الغرامات المستحقة على المخابز يمثل خطوة إيجابية تستهدف تيسير انضمام المخابز إلى منظومة الخصم المباشر، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة وتخفيف الأعباء المالية والإدارية على أصحاب المخابز.

وأوضح غراب أن الوزارة منحت المخابز مهلة إضافية لاستكمال الإجراءات الإدارية وفتح وتفعيل الحسابات البنكية اللازمة للتعامل مع المنظومة الجديدة، بما يضمن التطبيق بشكل منظم ودون التأثير على انتظام إنتاج وصرف الخبز المدعم للمواطنين.

وأشار  إلى أن المنظومة الجديدة تعد آلية محاسبية ومالية لتنظيم تسوية مستحقات الدعم بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمطاحن والمخابز، ولا يترتب عليها أي تغيير في سعر رغيف الخبز المدعم أو آليات حصول المواطنين عليه.

وأضاف أن قرار تأجيل تحصيل الغرامات يتماشى مع توجه الوزارة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المخابز للانضمام إلى منظومة الخصم المباشر، خاصة المخابز التي توقفت عن العمل بسبب مخالفات تتعلق بالضرائب أو التأمينات، حيث سيسهم القرار في مساعدتها على توفيق أوضاعها واستئناف نشاطها بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية مع الجهات المختصة.

 

منظومة الخصم المباشر 

وأشار رئيس شعبة المخابز إلى أن منظومة الخصم المباشر تمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة الخبز المدعم، بعدما أثبتت التجربة الأولية نجاحها، إذ ستسهم في تسريع صرف مستحقات المخابز، وتقليل الدورة المستندية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المنظومة وضمان استمرار توفير الخبز المدعم بكفاءة وجودة.

المخابز الخصم المباشر وزارة التموين

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