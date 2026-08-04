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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحرك مفاجئ في سوق الذهب بالسعودية اليوم.. ماذا حدث للأسعار ؟

أسعار الذهب في السعودية اليوم
أسعار الذهب في السعودية اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 تحركات محدودة، وسط استقرار في معظم الأسعار مقارنة بمستويات أمس، ورغم هذا الاستقرار سجل عيار 24 الانخفاض الأبرز بين الأعيرة، وتراجع سعره في وقت يواصل فيه الذهب عالميًا اتجاهه الصاعد، لتبقى تحركات السوق السعودي محط اهتمام المتابعين مع بداية تعاملات اليوم.

تراجع عيار ٢٤ بالسعودية

تراجع سعر الذهب عيار 24 بنحو 0.94 ريال سعودي، ليسجل 486.99 ريال، مقارنة بـ487.93 ريال أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 بشكل طفيف بنحو 0.82 ريال، ليسجل 426.12 ريال، مقابل 426.94 ريال أمس.

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كما تراجع سعر الذهب عيار 18 بنحو 0.70 ريال، ليصل إلى 365.24 ريال، مقارنة بـ365.94 ريال أمس.

وسجل الذهب عيار 14 انخفاضًا طفيفًا بنحو 0.54 ريال، ليصل إلى 284.08 ريال، مقابل 284.62 ريال أمس.

أسعار الذهب في مصر اليوم

كما تراجعت أوقية الذهب بنحو 29.10 ريال، لتسجل 15147.11 ريال، مقارنة بـ15176.21 ريال أمس.

وانخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 6.55 ريال، ليسجل 3408.94 ريال، مقابل 3415.49 ريال أمس.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر الذهب عيار 24: 486.99 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 21: 426.12 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 18: 365.24 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 14: 284.08 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب عيار 24: 15147.11 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب عيار 21: 13254 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21: 3408.94 ريال سعودي.

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