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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2026

سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر الجنيه الذهب اليوم
محمد صبيح

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 تراجعًا جديدًا، ليواصل خسائره بعد موجة الهبوط التي بدأت من أعلى سعر سجله يوم الخميس 30 يوليو، وسط انخفاض متواصل في أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 46760 جنيهًا، مقابل 47040 جنيهًا أمس الأحد 2 أغسطس، ليفقد 280 جنيهًا خلال يوم واحد فقط.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس نحو 46760 جنيهًا، بينما سجل أمس الأحد 47040 جنيهًا، وهو ما يعني أن سعر الجنيه الذهب خسر 280 جنيهًا خلال 24 ساعة.

وبذلك يواصل الجنيه الذهب تراجعه لليوم الثالث على التوالي، بعدما سجل 47439 جنيهًا يوم السبت 1 أغسطس، و47523 جنيهًا يوم الجمعة 31 يوليو.

الجنيه الذهب خسر 840 جنيهًا في 4 أيام

ومن أعلى سعر سجله الجنيه الذهب يوم الخميس 30 يوليو، عند 47600 جنيه، وحتى سعره اليوم الإثنين 3 أغسطس عند 46760 جنيهًا، يكون الجنيه الذهب قد خسر 840 جنيهًا خلال 4 أيام فقط.

سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم الجنيه الذهب خسر 840 جنيهًا في 4 أيام الجنيه الذهب اليوم

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