تراجع الذهب إلى 5000 جنيه للجرام من جديد.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم بعد الهبوط

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026، لتواصل انخفاضها بعد الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الماضية، حيث عاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى مستوى 5 آلاف جنيه للجرام، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 46 ألف جنيه، بعدما تخطى حاجز 47 ألف جنيه خلال الأيام الماضية، وسط متابعة مستمرة لتحركات أسعار الذهب في الأسواق.

تراجع في أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 6669 جنيهًا للجرام، مقابل 6720 جنيهًا أمس، بانخفاض قدره 51 جنيهًا.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 5835 جنيهًا للجرام، مقابل 5880 جنيهًا أمس، بتراجع قدره 45 جنيهًا.

كما تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5002 جنيه للجرام، مقابل 5040 جنيهًا أمس، بانخفاض قدره 38 جنيهًا، ليقترب من مستوى 5 آلاف جنيه للجرام.

وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 46,680 جنيهًا، مقابل 47,040 جنيهًا أمس، بتراجع قدره 360 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026

سعر الذهب عيار 24 قيراط: 6669 جنيه مصري

سعر الذهب عيار 21 قيراط: 5835 جنيه مصري

سعر الذهب عيار 18 قيراط: 5002 جنيه مصري

سعر الذهب عيار 14 قيراط: 3890 جنيه مصري

سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط: 207429 جنيه مصري

سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط: 181500 جنيه مصري

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط: 46,680.00 جنيه.