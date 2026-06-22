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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

4 مميزات ثورية قادمة من جوجل في تحديث أندرويد 17 المرتقب

جوجل
جوجل
احمد الشريف

تستعد شركة جوجل الأمريكية لإحداث قفزة برمجية هي الأكبر من نوعها عبر الكشف عن الملامح الأساسية لنظام التشغيل القادم "أندرويد 17" (Android 17).

وأماطت التقارير التقنية الاستقصائية لعام 2026 اللثام عن أربع ميزات مفتاحية وفائقة التطور تعيد هندسة بيئة الهواتف الذكية، مرتكزة بشكل كامل على تعميق حلول الحوسبة العصبية المستقلة، وتسييل واجهات الاستخدام لجعلها أكثر مرونة وملاءمة لمتطلبات المستهلكين والمحترفين حول العالم.

أتمتة الوكلاء الأذكياء  

تستهدف الميزة الأولى في "أندرويد 17" صهر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مباشرة داخل نواة التشغيل دون الحاجة للاتصال بخوادم السحاب.

 وتمنح هذه الترقية الهندسية الهواتف الذكية ميزة تشغيل مساعد "Gemini" لإتمام الوظائف البشرية المعقدة صامتاً وفورياً، لتصل كفاءة معالجة الأوامر المحلية وبأقل مجهود تشغيلي إلى نسبة 100%، مما يضمن سرعة استجابة مذهلة وصيانة كاملة لخصوصية الملفات الشخصية للمستخدمين.

إعادة هندسة مركز التحكم  

تأتي الميزة الثانية لتحدث ثورة بصرية كاملة في شريط الإشعارات ومركز التحكم السريع عبر إتاحة خيارات تخصيص غير مسبوقة.

وحرص مبرمجو الأكواد لعام 2026 على صياغة لغة تصميم مرنة تمنع التشتيت البصري، بالتوازي مع دمج الميزة الثالثة التي تركز على أتمتة الاقتران اللحظي مع الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء الشريكة، مما يمنع حدوث اختناقات في دفق البيانات وصيانة ثبات الإرسال اللاسلكي صامتاً في أجزاء من الثانية.

منظومة تبريد برمجية لحماية العتاد  

تتمحور الميزة الرابعة والأكثر أهمية حول دمج بروتوكول متطور لإدارة الطاقة والأحمال الحسابية الموزعة على الرقاقات الإلكترونية.

وتتولى هذه الآلية البرمجية أتمتة فرز العمليات الرسومية الشاقة وخفض دفق التيار اللحظي عند رصد أي ارتفاع حراري، مما يحمي المكونات الفنية والقطع الداخلية للهيكل من السخونة المفرطة اللحظية، ويحافظ كيميائياً وفنياً على عمر خلايا البطارية ويمنع استنزافها أو نزيفها الطاقي أثناء جلسات اللعب الطويلة.

ارتياح تجاري واسع النطاق ينتظره  

تفتح الترقيات الأربع المنتظرة بنظام جوجل القادم آفاقاً استهلاكية وتسويقية بالغة الأهمية يتابعها مراجعو الهاردوير ووكلاء التوزيع في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن وصول "أندرويد 17" يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً للشباب المستقلين ورواد الأعمال بمصر الذين يبحثون عن بيئة عمل محمولة وموفرة للجهد لإدارة مشاريعهم الرقمية وتسييل قنوات العمل الحر بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

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