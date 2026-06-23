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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. سر نفاد بطارية الهاتف بسرعة.. ولماذا يجب فصل شاحن الهاتف قبل النوم؟

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سامسونج تعلن قرب إطلاق هاتفها الجديد Galaxy M47 وتكشف عن مواصفاته

أكدت سامسونج قرب وصول هاتف Galaxy M47 5G ، في 29 يونيو بالعديد من الميزات و إليكم المواصفات الرئيسية للجهاز.

من المتوقع أن يعمل هاتف Galaxy M47 5G بمعالج Snapdragon مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X وذاكرة تخزين UFS 3.1. وتُسوّق سامسونج الجهاز كخيارٍ مثالي للألعاب وتعدد المهام، مع وعدها أيضًا بستة أجيال من ترقيات نظام التشغيل Android وست سنوات من التحديثات الأمنية.

قاتل صامت في غرفتك.. لماذا يجب أن تفصل شاحن الهاتف فوراً قبل النوم؟

هل أنت ممن يفضلون إبقاء الهاتف قريبًا منهم أثناء النوم ، فقد ينطوي ذلك على العديد من المخاطر الحقيقية بدءًا من ارتفاع درجة حرارة البطارية واحتمالية حدوث حرائق.

يقول الخبراء أنه يجب عليك فصل معظم أجهزة الشحن عندما لا تكون قيد الاستخدام فيساعد فصل التيار الكهربائي على الحماية من ارتفاع التيار الكهربائي وتقليل مخاطر الحرائق ويجب أن تظل الأجهزة منخفضة الاستهلاك أو تلك المخصصة للبقاء في وضع التشغيل متصلة بالكهرباء دائمًا فقد يزداد عدد الشواحن الموصولة بالمقابس الكهربائية في المنازل اليوم، للهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وكاميرات المراقبة وغيرها رغم أنه يُنصح بفصل جميع الشواحن عند عدم استخدامها.

سر نفاد بطارية الهاتف بسرعة.. أسباب لم تكن تلاحظها

هل تواجه مشكلة نفاد البطارية في وقت قصير؟ فقد يحدث ذلك لأن بطاريات بعض الهواتف تستهلك الطاقة بشكل أسرع من غيرها، مما يسبب إزعاجا كبيرا في وقت قد يحتاج فيه هؤلاء المستخدمين بشدة إلى إتمام مكالمة هاتفية أو إنجاز مهمة ما، أو إرسال شئ ضروري.

وبحسب موقع SlashGear فإن هناك عدة عوامل دون غيرها هي التي تستهدف قصر عمر البطارية ونفاد طاقتها في وقت قصير للغاية مما يسبب مشكلة كبيرة لدى بعض المستخدمين، ونعرض أبرزها فيما يلي :


قبل الإطلاق ..إليك أهم مواصفات هاتف أوبو رينو 16

بحسب التقارير، تشمل سلسلة هواتف أوبو رينو 16 عدة طرازات، منها رينو 16c، ورينو 16F، ورينو 16 FS، ورينو 16، ورينو 16 برو، ورينو 16 برو ميني. إلا أنه من المؤكد أن السوق الهندية ستستقبل طرازين على الأقل حتى الآن، وهما رينو 16 ورينو 16c.

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أخبارًا وتقارير أحدث التقنيات ارتفاع التيار الكهربائي مخاطر الحرائق

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