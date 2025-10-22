بسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025

كثير هي أنواع الباوربنك المتاحة في الأسواق فإذا كنت تبحث عن باوربنك بمواصفات لرائدة يمكنك التفكير في أحدث باوربنك من شركة أنكر وهو Anker Prime (20K، 220W) والذي يأتي مزودًا بقوة شحن هائلة في هيكل صغير الحجم.

يُأتي هذا الطراز بقوة 220 واط ويوفر مزيجًا من السرعة والذكاء وسهولة الحمل.

يحتوي على بطارية بسعة 20,100 مللي أمبير/ساعة في هيكل من الألومنيوم يزن 490 جرامًا، بأبعاد 147 × 44 × 50.5 ملم فقط، مما يسهل وضعه في حقيبة الظهر دون زيادة حجمه.

مواصفات Anker Prime (20K، 220W)

مواصفات Anker Prime (20K، 220W)

يتميز الباور بانك بقوة إخراج الطاقة فهو يحتوي على منفذي USB-C (حتى 140 واط لكل منهما عند استخدامه منفردًا أو 100 واط عند تفعيل جميع المنافذ)، ومنفذ USB-A للأجهزة القديمة، ليصل إجمالي الطاقة إلى 220 واط. هذا يكفي لشحن جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة، وهاتف، وجهاز لوحي في آنٍ واحد - دون الحاجة إلى مقبس كهربائي.

في المقدمة، توجد شاشة ملونة تعرض بيانات الطاقة المباشرة ومستويات الشحن، بالإضافة إلى مؤقت، بينما يتيح لك تطبيق Anker مراقبة الإعدادات أو تعديلها عن بُعد. يدعم الجهاز أيضًا الشحن عبر منفذ USB-C بقوة 100 واط، بالإضافة إلى توافقه مع قاعدة الشحن برايم القادمة من Anker لسهولة الاستخدام.

سعر وتوافر Anker Prime (20K، 220W)

أما من ناحية السلامة، فتراقب تقنية ActiveShield درجة الحرارة.

يأتي الباوربنك بسعر 149.99 يورو مما يوفر حلاً وسطًا مثاليًا للمستخدمين الذين يرغبون في شحن حقيقي بمستوى شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة دون الحاجة إلى حمل شاحن محمول وقد يكون هذا الشاحن الخيار الأمثل بين القوة وسهولة الحمل

وقد أصبح الباوبنك Anker Prime (20K، 220W) متاحًا الآن للطلب المسبق في ألمانيا مقابل 149.99 يورو ومن المقرر الشحن في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر على التوالي.