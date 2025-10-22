قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
وزير المالية: التمويل المختلط يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع المسار التنموى
وزير الصحة يبحث مع نظيره السوداني تعزيز التعاون الطبي ودعم الشعب الشقيق
الأهلي يواجه الاتحاد في أول اختبار محلي للمدرب الدنماركي ييس توروب
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية
تكنولوجيا وسيارات

بسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025

Anker Prime (20K، 220W)
Anker Prime (20K، 220W)
لمياء الياسين

كثير هي أنواع الباوربنك المتاحة في الأسواق فإذا كنت تبحث عن باوربنك بمواصفات لرائدة يمكنك التفكير  في أحدث باوربنك من شركة أنكر وهو  Anker Prime (20K، 220W) والذي يأتي مزودًا بقوة شحن هائلة في هيكل صغير الحجم.

 يُأتي هذا الطراز بقوة 220 واط ويوفر مزيجًا من السرعة والذكاء وسهولة الحمل. 

يحتوي على بطارية بسعة 20,100 مللي أمبير/ساعة في هيكل من الألومنيوم يزن 490 جرامًا، بأبعاد 147 × 44 × 50.5 ملم فقط، مما يسهل وضعه في حقيبة الظهر دون زيادة حجمه. 

مواصفات Anker Prime (20K، 220W)

مواصفات Anker Prime (20K، 220W)

يتميز  الباور بانك بقوة إخراج الطاقة فهو يحتوي على منفذي USB-C (حتى 140 واط لكل منهما عند استخدامه منفردًا أو 100 واط عند تفعيل جميع المنافذ)، ومنفذ USB-A للأجهزة القديمة، ليصل إجمالي الطاقة إلى 220 واط. هذا يكفي لشحن جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة، وهاتف، وجهاز لوحي في آنٍ واحد - دون الحاجة إلى مقبس كهربائي.

في المقدمة، توجد شاشة ملونة تعرض بيانات الطاقة المباشرة ومستويات الشحن، بالإضافة إلى مؤقت، بينما يتيح لك تطبيق Anker مراقبة الإعدادات أو تعديلها عن بُعد. يدعم الجهاز أيضًا الشحن عبر منفذ USB-C بقوة 100 واط، بالإضافة إلى توافقه مع قاعدة الشحن برايم القادمة من Anker لسهولة الاستخدام.

 

سعر وتوافر Anker Prime (20K، 220W)

أما من ناحية السلامة، فتراقب تقنية ActiveShield درجة الحرارة.
يأتي الباوربنك بسعر 149.99 يورو مما يوفر حلاً وسطًا مثاليًا للمستخدمين الذين يرغبون في شحن حقيقي بمستوى شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة دون الحاجة إلى حمل شاحن محمول وقد يكون هذا الشاحن الخيار الأمثل بين القوة وسهولة الحمل
وقد أصبح الباوبنك Anker Prime (20K، 220W) متاحًا الآن للطلب المسبق في ألمانيا مقابل 149.99 يورو  ومن المقرر الشحن في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر على التوالي.

باوربنك سهولة الحمل قوة شحن شركة أنكر جهاز لوحي

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يهنئ تاكاياشي بانتخابها أول رئيسة وزراء لليابان.. ويؤكد تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية

أرمنت تسترد 138 فدانًا من أملاك الدولة وتطلق أول شركة لعصر الزيوت وتواصل تحسين الخدمات

أرمنت تسترد 138 فدانًا من أملاك الدولة وتطلق أول شركة لعصر الزيوت

صحة الأقصر تتابع سير العمل بالمنشآت الطبية بالزينية وتختتم قافلة الحبيل بالكشف على 757 حالة

صحة الأقصر تتابع سير العمل بالمنشآت الطبية بالزينية

مجلس شؤون البيئة بجامعة الأقصر يبحث إطلاق مشروعات لخدمة البيئة والمجتمع

مجلس شؤون البيئة بجامعة الأقصر يبحث إطلاق مشروعات لخدمة البيئة والمجتمع

بالصور

لو بتحن للماضي.. كيا تطلق معطر جو برائحة البنزين لأصحاب السيارات الكهربائية

معطر جو كيا
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا

BYD
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

