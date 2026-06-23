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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قاتل صامت في غرفتك.. لماذا يجب أن تفصل شاحن الهاتف فوراً قبل النوم؟

شحن الهاتف
شحن الهاتف
لمياء الياسين

هل أنت ممن يفضلون إبقاء الهاتف قريبًا منهم أثناء النوم ، فقد ينطوي ذلك على العديد من المخاطر الحقيقية بدءًا من ارتفاع درجة حرارة البطارية واحتمالية حدوث حرائق.

يقول الخبراء أنه يجب عليك فصل معظم أجهزة الشحن عندما لا تكون قيد الاستخدام فيساعد فصل التيار الكهربائي على الحماية من ارتفاع التيار الكهربائي وتقليل مخاطر الحرائق ويجب أن تظل الأجهزة منخفضة الاستهلاك أو تلك المخصصة للبقاء في وضع التشغيل متصلة بالكهرباء دائمًا فقد يزداد عدد الشواحن الموصولة بالمقابس الكهربائية في المنازل اليوم، للهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وكاميرات المراقبة وغيرها رغم أنه يُنصح بفصل جميع الشواحن عند عدم استخدامها.

 فصل الشواحن

هل يجب فصل الشواحن ؟ هل يُسمح بإبقاء بعض الشواحن موصولة بالكهرباء؟
يتفق الخبراء على أنه من الأفضل، إن أمكن، فصل الشواحن عند عدم استخدامها. إذا كان لديك عدد قليل من الشواحن في المنزل، فيجب فصلها جميعًا 

على الجانب فإن فصل أجهزة الشحن عن الكهرباء تعد عادة جيدة. ويشير إلى أن الحماية من زيادة التيار الكهربائي والسلامة من الحرائق هما السببان الرئيسيان.
بالإضافة إلى تقليل مخاطر الحرائق وتوفير الحماية من زيادة التيار، فإن فصل الشواحن يوفر فوائد أخرى، بما في ذلك تقليل استنزاف الطاقة الوهمية، وتوفير التكاليف، وإطالة عمر الشاحن.

زيادة التيار الكهربائي

على الجانب الآخر تؤدي الارتفاعات المفاجئة في التيار الكهربائي  إلى تدمير الأجهزة الإلكترونية الحساسة وتزداد احتمالية نشوب حريق فقد تستمر أجهزة الشحن الحديثة في سحب طاقة وهمية حتى بعد فصلها عن الجهاز و يستمر كل جهاز في استهلاك ما بين 0.1 و0.5 واط في الساعة طالما ظل موصولاً بمقبس كهربائي ولا ينطبق هذا على جميع الشواحن، لأن بعض الشواحن تستهلك طاقة أكبر من غيرها.


نصائح عملية للوقاية من مخاطر الموبايل

- شحن الهاتف على سطح مستوٍ وصلب.
- ابعاد الهاتف عن رأسك وجسمك.
- استخدام العديد من الشواحن والكابلات المعتمدة.
 فصل الموبايل عن الكهرباء فورا بعد اكتمال شحنه

، وصولًا إلى اضطراب النوم، ومشكلات اليقظة، والآثار الفسيولوجية طويلة المدى، وباتباع إجراءات السلامة البسيطة، يمكنك حماية جهازك وصحتك.

حرارة البطارية فصل التيار الكهربائي ارتفاع التيار الكهربائي المقابس الكهربائية كاميرات المراقبة فصل الشواحن استنزاف الطاقة

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