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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل سعر .. أسوس تغزو الأسواق بأجهزة لوحية جديدة إليك اهم مواصفاتها

أجهزة Chromebook
أجهزة Chromebook


أتاحت شركة أسوس أحدث تشكيلة من أجهزة Chromebook ، مما يمنح الطلاب والمهنيين الشباب خيارات أوسع في مجال الحوسبة السحابية. تشمل التشكيلة الجديدة أجهزة Chromebook CM32 القابلة للفصل، وChromebook CM14، وChromebook CM15، وجميعها تعمل بنظام ChromeOS وتأتي مزودة بإمكانية الوصول إلى أدوات وخدمات جوجل المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

مواصفات وميزات أجهزة Asus Chromebook CM32

يُعدّ جهاز Asus Chromebook CM32 القابل للفصل الطراز الأكثر ثراءً بالميزات في هذه السلسلة. يتميز بتصميم خفيف الوزن وقابل للفصل، حيث يبلغ وزنه حوالي 640 غرامًا، مما يسمح باستخدامه كجهاز كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي.

 يأتي الجهاز مزودًا بشاشة لمس بدقة 2.5K، ولوحة مفاتيح قابلة للفصل، وحامل مغناطيسي، ودعم قلم ASUS Pen. كما زوّدته ASUS بهيكل معدني، وحماية Corning Gorilla Glass، وشهادات متانة عسكرية لضمان موثوقية عالية.

تصميم  أجهزة Asus Chromebook CM32

تصميم  أجهزة Asus Chromebook CM32

 
صُمم جهازا Chromebook CM14 وChromebook CM15 للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة استخدام حاسوب محمول تقليدية. وكما يوحي اسماهما، يتميزان بشاشات مقاس 14 بوصة و15 بوصة على التوالي. ويعمل كلا الطرازين بمعالجات MediaTek Kompanio 540، ويُزعم أنهما يوفران عمر بطارية يصل إلى 20 ساعة بشحنة واحدة. كما يتميزان بشاشات ذات حواف ضيقة ومفصلة قابلة للطي بزاوية 180 درجة، مما يجعلهما مناسبين للتعلم عبر الإنترنت والتعاون ومهام الإنتاجية اليومية.

يوفر نظام التشغيل ChromeOS، في جميع إصداراته، إمكانية الوصول إلى منظومة جوجل السحابية وتجارب الذكاء الاصطناعي. كما يحصل المشترون على مزايا Google AI Pro وسعة تخزين سحابية تبلغ 5 تيرابايت لمدة ثلاثة أشهر، مما يسهل الوصول إلى الملفات والتعاون وإدارة المحتوى عبر الأجهزة.

أسعار وتوافر أجهزة كروم بوك من أسوس، CM32 القابل للفصل، وCM14، وCM15
يبدأ سعر جهاز Asus Chromebook CM14 من 26,990 روبية، بينما يبدأ سعر Chromebook CM15 من 28,990 روبية. 

أما جهاز Chromebook CM32 Detachable المميز، فيبدأ سعره من 37,990 روبية. تتوفر هذه الأجهزة الآن للشراء عبر  العديد من المواقع كما تُقدم ASUS خيارات تمويلية، بما في ذلك خطط التقسيط بدون فوائد من خلال برنامج ASUS Easy Pay.

مجال الحوسبة أجهزة Chromebook جهاز لوحي الذكاء الاصطناعي خدمات جوجل شاشة لمس

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