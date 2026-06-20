أغلى مما تتخيل.. لابتوب أسوس للألعاب بسعر 3 أجهزة MacBook Pro

كشفت شركة أسوس ASUS، عن الجيل الجديد من حاسوبها المحمول المخصص للألعاب، ROG Strix Scar 18 (2026)، والذي يأتي بتصميم ومواصفات وصفت بأنها “مبالغ فيها” مقارنة بمعظم أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

مواصفات لابتوب أسوس للألعاب الجديد

وبحسب ما ذكره موقع “digitaltrends”، يتميز لابتوب أسوس للألعاب الجديد على شاشة ضخمة بقياس 18 بوصة بدقة 4K بتقنية miniLED.

وذلك إلى جانب عتاد داخلي من الفئة العليا يشمل معالج إنتل Core Ultra 9 290HX Plus إلى جانب بطاقة الرسوميات GeForce RTX 5090 من إنفيديا.

وتصل قدرة البطاقة الرسومية إلى نحو 175 واط، بينما يمكن أن يرتفع إجمالي استهلاك الطاقة في وضع الأداء اليدوي إلى 320 واط، وهو ما يضعه في فئة أجهزة الألعاب المكتبية من حيث القوة.

ولمواجهة هذا الأداء العالي، زودت الشركة الجهاز بنظام تبريد متطور يعتمد على غرفة بخار ممتدة، ومشتت حراري متعدد الطبقات، ومراوح ثلاثية تعمل على سحب الهواء عبر لوحة المفاتيح ومنافذ خلفية لضمان استقرار الأداء.

ROG Strix Scar 18 (2026)

وعلى الرغم من قدراته القوية، إلا أن سعر الجهاز يعكس هذا التوجه الفاخر، حيث يبدأ من نحو 4299 دولارا للإصدار الأساسي، بينما يصل إصدار RTX 5090 إلى حوالي 5299 جنيه إسترليني، مع ذاكرة تصل إلى 64 جيجابايت ومساحة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

ويوفر الجهاز إمكانيات توسعة واسعة تشمل دعم ذاكرة DDR5 بسعة تصل إلى 128 جيجابايت، وتخزين PCIe Gen 5 حتى 8 تيرابايت، مع تصميم يسمح بترقية المكونات بسهولة عبر غطاء سفلي قابل للإزالة دون أدوات.

وتستهدف ASUS من خلال هذا الإصدار المستخدمين المحترفين وهواة الألعاب الذين يبحثون عن أداء فائق وتجربة قريبة من أجهزة الكمبيوتر المكتبية، ولكن في هيكل محمول يجمع بين القوة والمرونة.

ROG Strix Scar 18 (2026)

للمقارنة، يأتي هذا الجهاز بسعر يبدأ من نحو 4299 دولارا، وهو ما يجعله أعلى بكثير من أجهزة مثل MacBook Pro التي تبدأ أسعارها عادة من حوالي 1599 دولارا.